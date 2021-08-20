Güney'de 311 yeni vaka

Hayatını kaybeden 5 kişinin 53, 57, 64, 82 ve 88 yaşlarındaki erkek hastalar olduğu belirtilirken toplam ölü sayısı 475’e, vaka sayısı ise 110 bin 829’a yükseldi.
Rum polisi, hayatını kaybeden polis çavuşu için taziye mesajı yayımladı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 48 bin 60 test neticesinde 311 yeni Covid-19 vakası belirlendi. 5 kişi de hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 5 kişinin 53, 57, 64, 82 ve 88 yaşlarındaki erkek hastalar olduğu belirtilirken toplam ölü sayısı 475’e, vaka sayısı ise 110 bin 829’a yükseldi.
Rum polisi, hayatını kaybeden polis çavuşu için taziye mesajı yayımladı.