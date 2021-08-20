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Güney'de 311 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 48 bin 60 test neticesinde 311 yeni Covid-19 vakası belirlendi. 5 kişi de hayatını kaybetti. 

20 Ağustos 2021 Cuma 21:00
Güney'de 311 yeni vaka

Hayatını kaybeden 5 kişinin 53, 57, 64, 82 ve 88 yaşlarındaki erkek hastalar olduğu belirtilirken toplam ölü sayısı 475’e, vaka sayısı ise 110 bin 829’a yükseldi. 

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Rum haber kaynakları ayrıca, Rum polisinde görev yapan 58 yaşındaki Stelyos Panayiotos’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, polisteki Covid-19 kaynaklı yaşanan ilk ölüm olduğuna da dikkat çekti.

Rum polisi, hayatını kaybeden polis çavuşu için taziye mesajı yayımladı.
 

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Son Güncelleme: 21.08.2021 01:57
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