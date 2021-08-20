Güney'de 311 yeni vaka

Hayatını kaybeden 5 kişinin 53, 57, 64, 82 ve 88 yaşlarındaki erkek hastalar olduğu belirtilirken toplam ölü sayısı 475’e, vaka sayısı ise 110 bin 829’a yükseldi.

Rum haber kaynakları ayrıca, Rum polisinde görev yapan 58 yaşındaki Stelyos Panayiotos’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, polisteki Covid-19 kaynaklı yaşanan ilk ölüm olduğuna da dikkat çekti.

Rum polisi, hayatını kaybeden polis çavuşu için taziye mesajı yayımladı.

