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Güney'de 29 yani vaka

Rum Sağlık Bakanlığı 29 yeni vaka sayısı duyurdu. 

06 Haziran 2021 Pazar 21:07
Güney'de 29 yani vaka
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Şimdiye kadar toplam Kovid ölümlerinin 363'e ulaştı. Bunların 241'i (yüzde 66) erkek ve 122'si kadındı. Pazar günü toplam 46.276 test yapılırken, pandeminin başlangıcından bu yana Kıbrıs'ta Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 72.779'a yükseldi. Pazar günü pozitiflik oranı yüzde 0.06 idi. Günlük testlerin 5,363'ü PCR testleri ve 40.913'ü hızlı testlerdi. Bu beş test arasında Larnaka ve Baf havaalanlarına gelen insanlar üzerinde 4.052 test bulundu. Hükümetin tarama programının bir parçası olarak yapılan 40.787 hızlı testin 21'i özel girişimle gerçekleştirilen 976 testin üçü ve 21'iydi. Lefkoşa'da 15.988 kişi tarafından ücretsiz hızlı testler yapıldı; yedi test pozitif (yüzde 0.04 pozitiflik oranı), Limasol'da 11 pozitif ile (yüzde 0.10) 11.094 kişi, Larnaka'da 5.649 kişi pozitif sonuç bulunamadı, Baf'ta 4.496 kişi tarafından iki test yapıldı. bir kişinin pozitif olduğu (yüzde 0.03) Gazimağusa'da 3,529 kişi pozitif test etti (yüzde 0.04) ve 3.529. Limasol'daki yaşlıların evlerinde toplam 31 test yapıldı ancak hiç kimse pozitif çıkmadı. Ayrıca şu testler de pozitif çıkmadan yapıldı: Bilinen vakaların temaslılarına ait 14, devlet hastanelerindeki laboratuvarlarda 53, doktorların tavsiyesi üzerine 104, Kato Pyrgos'tan 164 ve özel kliniklerde 126 hızlı test yapıldı. 

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Son Güncelleme: 06.06.2021 21:13
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