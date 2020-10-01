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Güney'de 10 çocuk okul kundakladı

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:49
Güney'de 10 çocuk okul kundakladı
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 Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.

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Alithia gazetesi, okulun çok amaçlı salonunun kundaklandığını ve çıkan yangında, salonun kullanılamaz hale geldiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 01.10.2020 16:49
Anahtar Kelimeler:
OkulLakadamya
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