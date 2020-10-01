Güney'de 10 çocuk okul kundakladı

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Son Güncelleme: 01.10.2020 16:49
Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.