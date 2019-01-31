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Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden Türkiye'ye Kıbrıs ve doğal gaz çağrısı

Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden Türkiye'ye Kıbrıs ve doğal gaz çağrısı

31 Ocak 2019 Perşembe 09:53
Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden Türkiye'ye Kıbrıs ve doğal gaz çağrısı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen 5. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak deklarasyona Kıbrıs ve Doğal gaz damgasını vurdu.

Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (SEUS), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades'in “Türkiye’nin Kıbrıs’ı egemen bir devlet olarak tanıması ve adanın çevresinde doğal gaz aramalarının engellenmemesi" mesajı ile sonlandı. Diğer yandan Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramalarının devam edilmesini savunan Anastasiades’e Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da destek geldi.

Zirvedeki konuşmasında Macron, Türkiye’nin muhalefetine karşın Kıbrıs adasının çevresindeki sularda doğal gaz aramalarına devam edilmesi gerektiğini ve konuyla ‘yakından ilgilendiklerini’ belirtti.

Öte yandan Güney Avrupa Birliği Zirvesi’nin son gününde Anastasiades, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin iyileşmesi" çağrısı yaptı.

Anastasiades ayrıca, Birleşmiş Milletler önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile birleşme planlarının yeniden görüşülmesi, "Rum ve Türk kesiminin ortak bir paydada buluşması" gerektiğini savundu.

Fransız şirket Total, Kıbrıs çevresindeki sularda doğal gaz aramak için lisansı olan enerji firmalarından biri.

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Med7
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