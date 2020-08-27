Gümrük gelirlerinde düşüş

Fileleftheros gazetesi, Rum Gümrük Dairesi’nin 2020 yılının ilk altı aylık gelirinin, geçen yılın aynı dönemine oranla 78.7 milyon Euro azaldığını yazdı. Haberde, 2019’da 494.1 milyon Euro olan gelirlerin 2020’de 415.3 milyon Euro’ya düştüğü kaydedildi.

Gazete, gelirlerde en fazla azalmanın, araç, akar-yakıt ve alkollü içecek tüketim vergilerinde yaşandığını belirtti.

Tüketim vergileri konusundaki verilere dayanarak, gazete araç-motosiklet tüketim vergi tahsilatlarının büyük bir yara aldığını, tahsilatın, araç galerilerinin kapalı olması nedeniyle, yüzde 98.9 oranında azaldığını yazdı.



Habere göre araç vergisinden devlet kasasına ilk altı ayda 40 bin 644 Euro girerken 2019 yılının aynı döneminde ise bu rakam 2.5 milyon Euro olarak kaydedildi.Alkollü içecekler vergisinden olan gelirlerde ise yüzde 35.30 azalma yaşanırken geçen yıl 16.6 milyon Euro olan tahsilatın bu yıl 10.7 milyon Euro olduğunu yazan gazete, akar-yakıt vergisinden ise geçen yıl 146.6 milyon Euro, bu yıl ise 114.9 milyon Euro gelir elde edildiğini belirtti.Gazete, tütün ürünlerinden ise bu yıl 71.7 milyon Euro gelir elde edilirken, geçen yıl ise bu rakamın 81.7 milyon Euro olduğunu yazdı.