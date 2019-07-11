Guardıan Feray Ve Maria İsimli Şefleri Haber Yaptı

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): The Guardian gazetesinin, ara bölgedeki Dayanışma Evi bünyesindeki “Home Cafe” isimli restoranda şef olarak çalışan Feray Yalcuk isimli Kıbrıslı Türkü ve Maraia Lukaidu isimli Kıbrıslı Rum’u haber yaptığı bildirildi.
Politis Kıbrıslı Türk ve Rum şeflerin Guardian’a anlattıklarını alıntıladığı haberi, “Bizi Birleştiren Yemek… Bir Kıbrıslı Rum ve Bir Kıbrıslı Türk Şef Ara Bölgede Birlikte Çalışıyor” başlığıyla aktardı.
Habere göre Maria, “göçmen” annesinin 1974 öncesi yaşadıklarıyla ilgili anlattıklarını dinleyerek büyüdüğünü, Annesi’nin yaşadığı yere gittiği 2003’e kadar Kıbrıslı Türklerle ilgili psikolojik travma ve karabasanlar geliştirdiğini söyledi, Kıbrıslı Türkler ile ilk temasını ise şu sözlerle anlattı:
“2003’te ninemin eski evine gittiğimizde kapıyı yabancılar açtı. Onlarla birlikte oturduk. Kıbrıslı Türklerle ilk kez karşılaşıyordum. Bizimle aynı kahveyi içiyorlardı, derileri bizimki gibiydi burun şekillerimiz bizimkilerle aynıydı.”
Çalıştıkları yere Kıbrıslı Türk de Rum da gittiğini anlatan şefler, kiminin Türk kahvesi, sipariş verirken kiminin Rum kahvesi diyerek istediğini ancak kendilerinin bunu duyunca gülümseyerek “ikisi de aynı şey, biz her zaman Kıbrıs kahvesi diyoruz” dediklerini anlattılar.
(ŞA/HA)
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