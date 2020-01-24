Grup Med’den Kıbrıs Sorununa İlişkin Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Destek

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesindeki “Group Med” ülkeleri parlamento grup temsilcileri başkanlarının, 3’üncü Toplantısı sırasında yayımladıkları ortak bildiride, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasına destek belirttikleri ifade edildi.

Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Portekiz temsilcilerinin, geçtiğimiz Çarşamba Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına İlişkin Parlamentolar Arası Konferans çerçevesinde, ilgi alanlarına giren ve gerekli olan konularda işbirliklerini ve koordinasyonlarını sürdürme taahhüdünü de dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre “Group Med” ortak bildirisinde ayrıca, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin kınanmasına ilişkin kararlarını da anımsattı.

“Group Med” Akdeniz bölgesinde, özellikle Suriye ve Libya’da devam eden çatışmalara ve gerginliğe ilişkin endişesini de dile getirdi.