Grivas’ın heykeline boyalı saldırı

Alithia gazetesi, Rum polisinin açıklamasına göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Pazar ile Salı günleri arasındaki bir günde, Grivas’ın Limasol’da bulunan heykelini pembe boyayla boyadıklarını aktardı.

Habere göre Rum polisi failleri bulmak için araştırmasını sürdürüyor.

Politis gazetesi ise, Limasol’da bir bet ofisine yönelik silahlı soygun haberine yer verdi.





