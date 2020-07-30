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Greko Burnunda İçerisinde Göçmenlerin Bulunduğu Bir Tekne Olduğu Haber Verildi

 

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:53
Greko Burnunda İçerisinde Göçmenlerin Bulunduğu Bir Tekne Olduğu Haber Verildi
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Lefkoşa, 30 Temmuz 2020 : Rum haber kaynakları, Greko Burnunun 8 deniz mili güneydoğusunda, bu sabah erken saatlerde, içerisinde yaklaşık 10 göçmenin bulunduğu bir teknenin seyir halinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Tekneyi Rum tarafındaki “Mağusa Liman Polisine” bağlı iki teknenin yakından izlemekte olduğunu duyuran Rum haber kaynakları, teknenin Rum kıyılarına yaklaşmasına izin verilip verilmeyeceğinin şu ana kadar netleşmediğini belirtti.

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Haberde, Rum Liman polisi mensuplarının, korona virüsü pandemisi dolayısıyla, teknede bulunan göçmenleri geldikleri ülkeye geri dönmeye ikna etmeye çalıştıklarına dair bilgilere de yer verildi.

AKYAR BÖLGESİNDE SURİYELİ SİYASİ MÜLTECİLER

Öte yandan haberde, Dikelya İngiliz Üsleri mensuplarının, bu sabah erken saatlerde “Strovilya” (Akyar) bölgesinde, Güney Kıbrıs’a KKTC’den geçtikleri iddia edilen ve siyasi mülteci olduklarını söyleyen 15 civarında Suriyeli tespit ettiği de belirtildi.

Suriyeli mültecilerin şu an Üslerde tutulduğu ve Koçinotrimithiya’daki göçmen kabul merkezine götürülmeleri için Rum Yönetimi makamlarına teslim edilmelerinin beklendiği kaydedildi.

(İY/HA)                                   

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