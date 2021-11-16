Greko burnundaki antenler tarih oldu

Politis gazetesi, Greko Burnu’na, Fransız şirketi tarafından 1960 yıllarında yerleştirilen röle (aktarma) antenlerinin kaldırıldığını yazdı.
Gazete, 132 metre uzunluğundaki 7 antenin kaldırılması çalışmalarını “Gkaras&Associates-Architects-Civil Engineers” üstlendiğini belirtti.
Gazete antenlerin, geri dönüşüm maksatlı kullanılmak amacıyla, parçalara ayrılıp, tek tek söküleceğini de yazdı.
Politis gazetesi, Greko Burnu’na, Fransız şirketi tarafından 1960 yıllarında yerleştirilen röle (aktarma) antenlerinin kaldırıldığını yazdı.