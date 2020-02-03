Greko Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne tespit edildi

Rum haber kaynakları, teknenin bu sabah Rum Liman polisi kıyı radar sistemi tarafından Greko Burnu’nun yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda seyrettiği sırada tespit edildiğini belirtti.
Kıbrıs’ın güneyindeki Greko Burnu açıklarında, içerisinde yaklaşık 80 düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.
Rum haber kaynakları, teknenin bu sabah Rum Liman polisi kıyı radar sistemi tarafından Greko Burnu’nun yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda seyrettiği sırada tespit edildiğini belirtti.