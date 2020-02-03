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Greko Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne tespit edildi

Kıbrıs’ın güneyindeki Greko Burnu açıklarında, içerisinde yaklaşık 80 düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Greko Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne tespit edildi

Kıbrıs’ın güneyindeki Greko Burnu açıklarında, içerisinde yaklaşık 80 düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:14
Greko Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne tespit edildi

Rum haber kaynakları, teknenin bu sabah Rum Liman polisi kıyı radar sistemi tarafından Greko Burnu’nun yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda seyrettiği sırada tespit edildiğini belirtti.

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Liman polisine ait teknenin, düzensiz göçmenlerin içerisinde bulunduğu tekneye Larnaka limanına gelene kadar eşlik edeceği kaydedildi.

           

Son Güncelleme: 03.02.2020 16:33
Anahtar Kelimeler:
Greko Burnu Açıklarında Tekne
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