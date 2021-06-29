banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Gözler Maraş’ta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağı ziyaret nedeniyle dikkatlerin Maraş’a çevrildiği belirtildi.

29 Haziran 2021 Salı 11:00
Gözler Maraş’ta
banner337

Politis gazetesi, “Herkes Erdoğan’ın Ne Söyleyeceğini Bekliyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum tarafının ve uluslararası toplumun, dikkatlerini TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağı ziyarete çevirdiğini yazdı.

Gazete, Maraş ile ilgili haberlerine bugün de yer verdi.

Maraş kökenli Rumların 6 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yapacakları görüşmede Maraş konusunda siyasi bir strateji belirlenmesini talep edeceklerini anımsatan gazete, Başbakan Ersan Saner’in, Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaret ve buradaki açıklamalarına da yer verdi.

PROTESTOYA HAZIRLANIYORLAR

banner341
Gazete aynı haberinde sözde “Maraş Belediyesi’nin” Maraş konusunda KKTC’deki gelişmeler konusunda rahatsızlık duyduğunu, 1 Temmuz’da ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi ile bir araya geleceklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi ışığında ise protesto gösterisi yapmaya hazırlandıklarını yazdı.

Habere göre AKEL, dün Maraş konusunda bir açıklama yaparak Ankara’nın açıklamalarının BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını hiçe saymayı teşkil ettiğini savundu.

AKEL “ülkenin nihai bölünmesi, kapalı Maraş bölgesinin yerleşime açılmasının her zamankinden daha görünür” olduğunu ileri sürdü.

Olgularla birlikte mevcut durum karşısında, Ankara ve Kıbrıslı Türklerin, yasal sahiplere yönelik Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla tazminat talep etmeleri ve gelecekte Kıbrıs Türk idaresi altına yerleşmeleri çağrısını hiç kimsenin dışarda bırakamayacağı yönünde uyarında bulunan AKEL, Türkiye’nin bölgedeki yatırım ve kalkınma düzeyindeki hareketliliğinin de ihtimal dışı olmadığını belirtti.  

banner360
Son Güncelleme: 29.06.2021 13:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis’ten aşı olmayan gençlere çağrı
Anastasiadis’ten aşı olmayan gençlere çağrı
Fotiu’dan kayıplarla ilgili bilgilendirme
Fotiu’dan kayıplarla ilgili bilgilendirme
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs’a gidiyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs’a gidiyor
Güney Kıbrıs’ta 314 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 314 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta aşılama devam ediyor
Güney Kıbrıs’ta aşılama devam ediyor
Rum Merkezi Cezaevi'nde imam nikahı
Rum Merkezi Cezaevi'nde imam nikahı
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı
Rumlar 19 Temmuz gecesi Derinya’da sabaha kadar nöbet tutacak
Rumlar 19 Temmuz gecesi Derinya’da sabaha kadar nöbet tutacak
RMMO’nun silahlanma programları için 150 milyon Euroluk ek bütçe
RMMO’nun silahlanma programları için 150 milyon Euroluk ek bütçe
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum basınında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim