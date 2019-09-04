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Gökhan Naim’in katil zanlısının Güney’de tutuklandığına ilişkin haberlere yalanlama

KKTC’de cinayete kurban giden Gökhan Naim’in cinayetinin planlayıcısı olan bir kişinin Güney Kıbrıs’ta Rum polisinin baskınında yaralandığı yönünde KKTC basınında dün yer alan haberler Rum Hükümet Sözcüsü ve polis kaynaklarınca yalanlandı.

Gökhan Naim’in katil zanlısının Güney’de tutuklandığına ilişkin haberlere yalanlama

KKTC’de cinayete kurban giden Gökhan Naim’in cinayetinin planlayıcısı olan bir kişinin Güney Kıbrıs’ta Rum polisinin baskınında yaralandığı yönünde KKTC basınında dün yer alan haberler Rum Hükümet Sözcüsü ve polis kaynaklarınca yalanlandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
Gökhan Naim’in katil zanlısının Güney’de tutuklandığına ilişkin haberlere yalanlama

Alithia ve diğer gazeteler, Gökhan Naim cinayetinin planlayıcısı olarak aranan ve Güney Kıbrıs’ta olduğu iddia edilen Zahid Masood isimli kişinin önceki gün Güney Kıbrıs’ta Rum polisinin evine yaptığı baskında kaçmaya çalışırken yaralandığı yönünde “Kıbrıs Gazetesinde” yer alan haberlerin doğru olmadığını iddia ettiler.

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Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuya ilişkin bir soruya karşılık “hükümetinin böyle bir tutuklamadan haberdar olmadığı” yanıtını verdiğini yazdı.

Haberde, Rum polis kaynaklarının ise gazeteye yaptıkları açıklamada, polisin kaçak göçmen operasyonu sırasında kaçmaya çalışırken yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin varlığını doğruladıklarını ancak bu kişinin “yasadışı olmaması sebebiyle tutuklu olmadığını, ayrıca bu şahsın tutuklanması ve KKTC’ye iade edilmesi yönünde BM’nin de herhangi bir talebinin bulunmadığını” dile getirdikleri aktarıldı.

Son Güncelleme: 04.09.2019 13:48
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