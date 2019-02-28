Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104974
ALTIN
225.449
DOLAR
5.3223
STERLİN
7.0740
EURO
6.0535
Cinayet davasında olgular aktarılacak
CİNAYET DAVASINDA OLGULAR AKTARILACAK
Karadayı, 8 yıl hapis yatacak
KARADAYI, 8 YIL HAPİS YATACAK
Aldemir 2 yıl hapis yatacak
ALDEMİR 2 YIL HAPİS YATACAK
İki uzman Lord’un akıl hastası olup olmadığını inceleyecek
LORD'U İKİ UZMAN İNCELEYECEK
banner282

“glafkos” Hedefinde Bulunan Yatağın Rezervi Açıklandı… 5-8 Tcf

Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Exxon Mobil – Quatar Petroleum konsorsiyumu hesabına 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde yapılan sondajda bulunan yatağın rezervinin 5-8 tcf (trilyon ayak küp) olduğu açıklandı.

“glafkos” Hedefinde Bulunan Yatağın Rezervi Açıklandı… 5-8 Tcf

Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Exxon Mobil – Quatar Petroleum konsorsiyumu hesabına 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde yapılan sondajda bulunan yatağın rezervinin 5-8 tcf (trilyon ayak küp) olduğu açıklandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:57
“glafkos” Hedefinde Bulunan Yatağın Rezervi Açıklandı… 5-8 Tcf


Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Exxon Mobil – Quatar Petroleum konsorsiyumu hesabına 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde yapılan sondajda bulunan yatağın rezervinin 5-8 tcf (trilyon ayak küp) olduğu açıklandı.
Rum Enerji Bakanlığı’nda, Bakan Yorgos Lakkotripis ve Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan J. Aspray’ın birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Glafkos” hedefinde bulunan doğal gaz rezervi 5-8 tcf (141-226 milyar metreküp) olarak açıklandı.
Basın toplantısında Lakkotripis, “Glafkos”un sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bugüne kadar bulunan yatakların en büyüğü olduğunu söyledi. Aspray ise, sonucun kendilerini çok etkilediğine işaret etti.
Sözde “MEB”in 12’nci parselinde keşfedilen ve “Afrodit” olarak isimlendirilen yataktaki doğal gaz rezervinin yaklaşık 128 milyar metreküp olduğu açıklanmıştı.
(ŞA/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu: “Güney Kıbrıs aşırı dengesizlik yaşıyor”
Avrupa Komisyonu: “Güney Kıbrıs aşırı dengesizlik yaşıyor”
Rum Polisinden kaçan şüphelinin KKTC'ye kaçmış olabileceği iddia ediliyor
Rum Polisinden kaçan şüphelinin KKTC'ye kaçmış olabileceği iddia ediliyor
Yabancı yatırımcı, özellikle Ruslar kaçıyor
Yabancı yatırımcı, özellikle Ruslar kaçıyor
Güney’de Lefkoşa Surlariçindeki 691 Kıbrıs Türk Malı…
Güney’de Lefkoşa Surlariçindeki 691 Kıbrıs Türk Malı…
Kiprianu: “Durgunluk, Anastasiadis ve diğerlerinin işine geliyor”
Kiprianu: “Durgunluk, Anastasiadis ve diğerlerinin işine geliyor”
Perdikis 2018 Dünya Mutluluk Raporu'nda Kuzey Kıbrıs’ın da yer alması konusunda izahat istedi
Perdikis 2018 Dünya Mutluluk Raporu'nda Kuzey Kıbrıs’ın da yer alması konusunda izahat istedi
Fransız uzmanlar Güney Kıbrıs-Fransa Savunma işbirliği çerçevesinde Ada’ya geliyor
Fransız uzmanlar Güney Kıbrıs-Fransa Savunma işbirliği çerçevesinde Ada’ya geliyor
İngilizler Kıbrıs’taki üslerini AB gümrük toprağı dışına attı
İngilizler Kıbrıs’taki üslerini AB gümrük toprağı dışına attı
10'uncu parselden alınan sonuçlar açıklanıyor
10'uncu parselden alınan sonuçlar açıklanıyor
Liderler görüşmesi manşetlerde
Liderler görüşmesi manşetlerde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim