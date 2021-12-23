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“Glafkos” yatağındaki teyit sondajının Şubat sonu veya Mart başı tamamlanması bekleniyor

“ExxonMobil/Qatar Petroleum” şirketler grubu tarafından, tek yanlı olarak sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Glafkos” hedefinde gerçekleştirilen teyit sondajının sonuçlarının, yetkili makamlar tarafından Şubat ayı sonu veya Mart ayı başında bilineceği haber verildi.

23 Aralık 2021 Perşembe 11:40
“Glafkos” yatağındaki teyit sondajının Şubat sonu veya Mart başı tamamlanması bekleniyor

Politis gazetesi “10’uncu Parsel İçin İki Aylık Mücadele” başlıklı haberinde, Rum Yönetiminin sondaj programının tekrar başladığını ve 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefindeki sondajın başladığının Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Salı akşamı resmen açıkladığını kaydetti.

Haberinde 10’uncu parselin kapladığı alanın 1.927 kilometrekareye eşit olduğunu da ifade eden gazete, geçtiğimiz Salı günü yapılan açıklamaya dayanarak, hidrokarbon hizmetleri ve enerji bakanlığı personelinin “Stena Forth” sondaj gemisi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları sürekli olarak takip ettiklerini kaydetti.

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Gazete, önümüzdeki Şubat ayı sonu ile Mart ayı başında tamamlanması beklenen sondajın sonuçlarının değerlendirileceğini ve bunu yetkili makamların yapacağı açıklamaların izleyeceğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun dün Twitter’da, sözde Rum MEB’i ve 10’uncu parseldeki sondajın yeniden başlamasına atıfta bulunan bir paylaşım yaptığını yazdı.

“Glafkos-2 hedefindeki değerlendirme sondajıyla birlikte “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki” sondaj programının yeniden başladığını” ifade eden ve lisans sahibi şirketlerle birlikte, salgının ortasında, lisans sahibi şirketlerin faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Pilidu, açıklamasında ExxonMobil ve Q   atar Petroleum’a teşekkür de etti.

                           

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Son Güncelleme: 23.12.2021 12:20
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