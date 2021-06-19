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Glafkos Klerides’in teknesi atıl durumda

Rum Yönetimi eski başkanlarından şu anda hayatta olmayan  Glafkos Klerides’e ait “Keti II” isimli teknenin, Larnaka marinasında atıl vaziyette durduğu belirtildi. 

19 Haziran 2021 Cumartesi 12:45
Glafkos Klerides’in teknesi atıl durumda
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Fileleftheros gazetesi, Klerides’in çok sevdiği teknesinin, yıllardır Larnaka marinasında terk edilmiş ve unutulmuş vaziyette bırakıldığını yazdı.
Habere göre Larnaka marinası müdürlüğü geçtiğimiz Kasım ayında, tekneye el konulmadan önce geminin demirleme vergisini ödemesi için yabancı uyruklu olan son sahibine çağrıda bulundu.
Gazete iki kabini, iki tuvalet ve bir de duş alanı bulunan 1936 yılı Alman yapımı olan teknenin, 1977 yılında adaya geldiğini anımsatırken geminin eski olmasından dolayı suya indirilecek vaziyette olmadığını da yazdı.  

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Son Güncelleme: 19.06.2021 14:15
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