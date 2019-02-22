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“Glafkos” hedefiyle ilgili ilk tespitler iyi ve ticari bir yatak olduğu yönünde

“Glafkos” hedefiyle ilgili ilk tespitler iyi ve ticari bir yatak olduğu yönünde

22 Şubat 2019 Cuma 08:29
“Glafkos” hedefiyle ilgili ilk tespitler iyi ve ticari bir yatak olduğu yönünde


Tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Glafkos” hedefinin, iyi ve ticari bir yatak olduğuna dair bilgiler bulunduğu haber verildi.
Fileleftheros gazetesi “İyi ve Ticari Bir Yatak- Glafkos’tan Elde Edilen İlk Güvenli Bilgiler Kıbrıs’la İlgili Önemli Gelişmelere İşaret Ediyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, “Glafkos” hedefinde yapılan sondajdan bugüne kadar elde edilen bilgilerin, güvenilir bir şekilde, iyi ve şüphesiz ticari bir yatak keşfedildiği yönünde olduğunu, öte yandan yatağın, bugüne kadar sözde Rum MEB’inde bulunan en iyi yatak olduğu görüntüsünü oluşturan özelliklere sahip olduğunu yazdı.
Yatağın şimdiye kadarki özelliklerinin, “Kıbrıs”, “MEB’de atılacak bir sonraki adımlar” ve geniş bölgedeki hidrokarbonlarla ilgili önemli gelişmelerle birlikte, dört gidişata yönelik olumlu etkilere sahip olduğunu kaydeden gazete, yatağın iyi ve ticari bir yatak olduğuna dair ilk özelliğin “Kıbrıs” ekonomisi açısından hem ekonomik kazanç, hem de katma değere işaret ettiğini belirtti.
Yapılan keşfin, ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin, yatağın işletilmesi ve daha ileri araştırmalar için 20 yıl daha “Kıbrıs” ve “Kıbrıs MEB’inde” kalışını, ilgisini ve doğrudan çıkarını sağlamasının ise ikinci önemli gelişme olduğuna işaret edilen haberde, “Glafkos” hedefinin iyi de bir arka plan meydana getirdiği, dolayısıyla olası küçük veya büyük keşiflerle, “Kıbrıs’ta” bir LNG terminali meydana getirilmesine dair gereksinimin karşılanabileceğini öne sürdü.
“Glafkos” hedefindeki ticari anlamda işletilebilir miktarlarla birlikte, bu hedefle bağlantılı olarak, bir sonraki aşamada, aynı bölgedeki çok daha küçük yatakların da büyük yatırımlar olmadan değerlendirilmesine olanak verildiğini kaydeden gazete, “Glafkos” hedefinde bir yatak tespit edilmesinin, bölgedeki yatak aramalarında yeni bir sayfa açtığına da işaret etti.
Bunun Mısır’da tespit edilen “Zohr” tipinde bir jeolojik yapı olduğunu, fakat farklı olduğunu kaydeden gazete, “Zohr” yatağıyla bağlantılı olarak, bunun deniz tabanının altında oldukça az bir derinlikte yer alan jeolojik bir oluşumdan ibaret olduğuna dikkati çekti.
Keşfin, “Zohr’dan” daha az derinlikte bulunan oluşumlardaki yataklarla ilgili oranları artırdığını kaydeden gazete, bunun hidrokarbon şirketlerinin haritalarında yer alan, aynı özelliklere sahip hedeflerin önceliğini artırdığını, aynı zamanda jeolojik yapıları “Eratosthenis” deniz altı dağından etkilenmiş olan bölgelere olan ilgiyi de artırdığına vurgu yaptı.
“Elindeki bilgilere” göre, Rum Enerji Bakanlığı ile ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından önümüzdeki hafta içerisinde konuyla ilgili eş zamanlı resmi açıklama yapılmasının beklendiğini de haber veren gazete, hedefteki bulguların değerlendirilmesinin tamamlanması, aynı zamanda bir sonraki eylemlerin belirlenmesi için bilgi toplanmasının önümüzdeki hafta tamamlanmasının beklendiğini de ekledi.
 

Son Güncelleme: 22.02.2019 11:35
Anahtar Kelimeler:
Rum Münhasır Ekonomik BölgesiGlafkos Hedefi
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