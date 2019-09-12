Girne’de Düzenlenecek Tıp Organizasyonuna Ve Buna 3 Yunan Doktorun Da Katılacak Olmasına Büyük Tepki

Lefkoşa, 12 Eylül 19 (.): Girne’de 26-29 Eylül’de 22’inci Balkan Tıp Günleri düzenlenecek olması ve bu organizasyona Yunanistan’dan da 3 doktor katılacak olması Rum Yönetimi’nin Yunanistan’daki büyükelçiliğini harekete geçirdi, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu” uyarısı üzerine Tüm Yunan Tabipler Derneği’nden organizasyonu şikayet eden bir açıklama geldi.

Alithia haberi “Üç Yunan Doktor İşgal Bölgelerindeki Top Kongresinde… Pan Helen Tabipler Derneği Şikayeti… ‘Üç Yunan Doktorun Katılması’ Helenizm’in Ulusal Vicdanına Dokunur ve İhlal Eder” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre PanHelen Tabipler Derneği tarafından yapılan açıklamada “The Balkan Medical Union” adıyla gerçekleştirilecek organizasyonun “Uluslararası hukuk kurallarının ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğu” iddia edildi.

Açıklamada, “3 Yunan doktorun da katılacaklarını açıkladığı bu organizasyon tam da Türkiye’nin ulusal hak ve çıkarlarımız aleyhine meydan okumalarını tırmandırdığı bir dönemde uluslar arası hukuk kuralları ve BM kararlarının Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine sebepsiz ihlalidir” iddiasında bulunuldu.

Bu organizasyonun Yunanistan Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yanında Tüm Yunan Tabipler Derneği’ne, Rum Yönetimi’nin Yunanistan’daki büyükelçiliği tarafından bildirildiği belirtildi ve bu bilgi üzerine Tüm Yunan Tabipler Derneği’nin, 3 Yunan doktorun bağlı bulunduğu Atina, Yoanninon ve Magnisia örgütlerine, katılımlarını derhal iptal etmeleri için üyelerine sert telkinlerde bulunmaları direktifi verdiği kaydedildi.

(ŞA/HÖ)