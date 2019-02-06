Germania Havayolları’nın Kapanması Güney Kıbrıs’ta Endişeye Neden Oldu

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Almanya’da faaliyet gösteren “Germania” Havayolları’nın, geçtiğimiz gün faaliyetlerine son vermesinin, haftada 6 kez Baf’a uçuş yapması nedeniyle, Güney Kıbrıs’ta endişeye neden olduğu belirtildi. Alithia gazetesi, 37 uçak filosuna sahip olan “Germania” Havayolları’nın merkezinin Berlin’de bulunduğunu ayrıca son 4 yıldır, Larnaka ve Baf Havalimanlarına yolcu taşıyarak Güney Kıbrıs’ta da faaliyet gösterdiğini yazdı. Gazete Rum Haber Ajansı’nın bilgilerine atıfta...



Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Almanya’da faaliyet gösteren “Germania” Havayolları’nın, geçtiğimiz gün faaliyetlerine son vermesinin, haftada 6 kez Baf’a uçuş yapması nedeniyle, Güney Kıbrıs’ta endişeye neden olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, 37 uçak filosuna sahip olan “Germania” Havayolları’nın merkezinin Berlin’de bulunduğunu ayrıca son 4 yıldır, Larnaka ve Baf Havalimanlarına yolcu taşıyarak Güney Kıbrıs’ta da faaliyet gösterdiğini yazdı.

Gazete Rum Haber Ajansı’nın bilgilerine atıfta bulunarak söz konusu şirketin, 2018 yılında Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan toplam 50 bin yolcu taşıdığını, 2019 yılı için de benzer rakamlar üzerinde tahminler yapıldığını belirtti.

(FK/HÖ)

