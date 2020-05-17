Genel seçimler ve koronavirüs ile ilgili anket

RetailZoom şirketi tarafından, internet üzerinden, 2 bin 155 kişinin katılımıyla Politis gazetesi adına yapılan ankette, genel seçimler ile koronavirüs ile ilgili sorular yer aldı.

Politis gazetesi, gelecek hafta genel seçim olması durumunda hangi partiye oy verirdiniz şeklindeki soru karşısında en çok DİSİ’nin oy aldığını yazdı.

Habere göre DİSİ, gazetenin ifadesiyle, sadeleştirilmeksizin yüzde 33,sadeleştirilmiş şekliyle de yüzde 42.2 oranında oy aldı. AKEL sadeleştirilmeksizin yüzde 23, sadeleştirilmiş olarak yüzde 29.5; DİPA yüzde 6 ve yüzde 7.6; DİKO yüzde 4 ve yüzde 5.2; EDEK yüzde 1 ve yüzde 1.3; ELAM yüzde 4 ve yüzde 5; Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 4 ve yüzde 5.1; Rum Vatandaşlar İttifakı yüzde 1 ve yüzde 1.3; Dayanışma Hareketi yüzde 2 ve yüzde 2.6 şeklinde oy aldı.

Ankette yüzde 15 oranında ise “hiç biri ” seçeneği çıkarken oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7 olarak yer aldı.

Ankette koronavirüs tedbirleriyle ilgili sorular da yer alırken “4 Mayıs itibarıyla uygulanmaya başlanan tedbirlerin gevşetilmesinin, ekonominin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyor musunuz” şeklindeki soruya, yüzde 70’i “evet”, yüzde 19’u “hayır”, yüzde 11’i se “bilmiyorum” yanıtını verdi.

“Pandeminin yayılmasından üç ay sonra bugün önceliğin ne olduğuna inanıyorsunuz” sorusuna yüzde 60 sağlığın korunması; yüzde 39 ekonominin yeniden hareketlenmesi, yüzde 1 ise bilmiyorum şeklinde cevap verdi.



“Sınır kapılarının ne zaman açılması gerektiğini düşünüyorsunuz” şeklindeki soru üzerine, yüzde 42’si havalimanlarının açıldığı zaman, yüzde 34’ü hiçbir zaman, yüzde 19’u derhal, yüzde 5’i ise bilmiyorum yanıtını verdi.Havalimanlarının ne zaman açılması gerektiğini düşünüyorsunuz sorusuna ise yüzde 32’si Temmuz başı, yüzde 25’i yaz ayı içerisinde, yüzde 27’si Haziran başı, yüzde 8’i derhal, yüzde 8’i ise bilmiyorum cevabını verdi.“Pandeminin bu zor döneminde, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk toplumuna nasıl davrandığını düşünüyorsunuz” sorusuna, yüzde 44’ü “bizi ilgilendiren bir toplum olarak”, yüzde 40’ı yanımızda yaşayan ancak bizi ilgilendirmeyen bir toplum olarak, yüzde 16’sı ise bilmiyorum şeklinde görüş ortaya koydu.“Pandemi sonrasında Kıbrıs sorununun ne olacağına inanıyorsunuz” şeklindeki soruya ise, yüzde 52’si çok uzak, yüzde 12’si çok yakın, yüzde 10’u umurumda değil, yüzde 26’sı ise bilmiyorum yanıtını verdi.Yurt dışında okuyan öğrencilerin ülkeye geri dönmesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rum Dışişleri Bakanlığı hakkındaki görüşlerin sorulması üzerine ise, yüzde 52’si bunu olumlu olarak addederken, yüzde 34’ü bu başarısız buldu, yüzde 14’ü ise bilmiyorum yanıtını verdi.