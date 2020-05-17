banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
388.353
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3298
EURO
7.4566
banner339
Yeşilyayla 1 gün daha tutuklu kaacak
BİR GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Polis sürücleri uyardı: “Tepebaşı - Çamlıbel anayolu trafik akışına kapatıldı”
POLİS SÜRÜCLERİ UYARDI
Tepebaşı’nda orman yangını…
TEPEBAŞI’NDA ORMAN YANGINI…
Gönendere’de yangın
GÖNENDERE’DE YANGIN

Genel seçimler ve koronavirüs ile ilgili anket

Politis gazetesi, genel seçimler ve koronavirüs çerçevesinde alınan kararlarla ilgili anket yayımladı.

17 Mayıs 2020 Pazar 12:34
Genel seçimler ve koronavirüs ile ilgili anket
banner337
banner345

RetailZoom şirketi tarafından, internet üzerinden, 2 bin 155 kişinin katılımıyla  Politis gazetesi adına yapılan ankette, genel seçimler ile koronavirüs ile ilgili sorular yer aldı.
Politis gazetesi, gelecek hafta genel seçim olması durumunda hangi partiye oy verirdiniz  şeklindeki soru karşısında en çok DİSİ’nin oy aldığını yazdı.
Habere göre DİSİ, gazetenin ifadesiyle, sadeleştirilmeksizin yüzde 33,sadeleştirilmiş şekliyle de yüzde 42.2 oranında oy aldı. AKEL sadeleştirilmeksizin yüzde 23, sadeleştirilmiş olarak yüzde 29.5; DİPA yüzde 6 ve yüzde 7.6; DİKO yüzde 4 ve yüzde 5.2; EDEK yüzde 1 ve yüzde 1.3; ELAM yüzde 4 ve yüzde 5; Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 4 ve yüzde 5.1; Rum Vatandaşlar İttifakı yüzde 1 ve yüzde 1.3; Dayanışma Hareketi yüzde 2 ve yüzde 2.6 şeklinde oy aldı. 
Ankette yüzde 15 oranında ise “hiç biri ” seçeneği çıkarken oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7 olarak yer aldı.
Ankette koronavirüs tedbirleriyle ilgili sorular da yer alırken “4 Mayıs itibarıyla uygulanmaya başlanan tedbirlerin gevşetilmesinin, ekonominin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyor musunuz” şeklindeki soruya, yüzde 70’i “evet”, yüzde 19’u “hayır”, yüzde 11’i se “bilmiyorum” yanıtını verdi. 
“Pandeminin yayılmasından üç ay sonra bugün önceliğin ne olduğuna inanıyorsunuz” sorusuna yüzde 60 sağlığın korunması; yüzde 39 ekonominin yeniden hareketlenmesi, yüzde 1 ise bilmiyorum şeklinde cevap verdi. 

banner341
“Sınır kapılarının ne zaman açılması gerektiğini düşünüyorsunuz” şeklindeki soru üzerine, yüzde 42’si havalimanlarının açıldığı zaman, yüzde 34’ü hiçbir zaman, yüzde 19’u derhal, yüzde 5’i ise bilmiyorum yanıtını verdi. 
Havalimanlarının ne zaman açılması gerektiğini düşünüyorsunuz sorusuna ise yüzde 32’si Temmuz başı, yüzde 25’i yaz ayı içerisinde, yüzde 27’si Haziran başı, yüzde 8’i derhal, yüzde 8’i ise bilmiyorum cevabını verdi.
“Pandeminin bu zor döneminde, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk toplumuna nasıl davrandığını düşünüyorsunuz” sorusuna, yüzde 44’ü “bizi ilgilendiren bir toplum olarak”, yüzde 40’ı yanımızda yaşayan ancak bizi ilgilendirmeyen bir toplum olarak, yüzde 16’sı ise bilmiyorum şeklinde görüş ortaya koydu.
“Pandemi sonrasında Kıbrıs sorununun ne olacağına inanıyorsunuz” şeklindeki soruya ise, yüzde 52’si çok uzak, yüzde 12’si çok yakın, yüzde 10’u umurumda değil, yüzde 26’sı ise bilmiyorum yanıtını verdi. 
Yurt dışında okuyan öğrencilerin ülkeye geri dönmesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rum Dışişleri Bakanlığı hakkındaki görüşlerin sorulması üzerine ise, yüzde 52’si bunu olumlu olarak addederken, yüzde 34’ü bu başarısız buldu, yüzde 14’ü ise bilmiyorum yanıtını verdi. 

 

banner346
Son Güncelleme: 17.05.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs KoronavirüsGüney Kıbrıs Genel Seçimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka tespit edildi
Rum Hükümet Sözcüsü: Kuzey’e uçak ve helikopter gönderdik
Rum Hükümet Sözcüsü: Kuzey’e uçak ve helikopter gönderdik
Sotiras Ormanı’nda Yangın…
Sotiras Ormanı’nda Yangın…
Güney Lefkoşa’da yangın…
Güney Lefkoşa’da yangın…
Anastasiadis: “Niyetimiz kapıları siyasi sebeple kapatmak değildi”
Anastasiadis: “Niyetimiz kapıları siyasi sebeple kapatmak değildi”
Hristodulidis: “uluslararası Hukuk Türkiye İçin A La Carte Değil”
Hristodulidis: “uluslararası Hukuk Türkiye İçin A La Carte Değil”
Güney Kıbrıs’taki yeni vakalar okullarda...
Güney Kıbrıs’taki yeni vakalar okullarda...
ABD'nin doğal gazı paylaştırdığı iddiası
ABD'nin doğal gazı paylaştırdığı iddiası
Güney Kıbrıs'ta 2'si öğrenci 4 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2'si öğrenci 4 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 Futbol Sezonu Kapandı
Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 Futbol Sezonu Kapandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim