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Gençler Polise Taş Ve Çatapat Fırlattı

BAZI GENÇLER DE ARAÇ KUNDAKLAMAKTAN TUTUKLANDI

Gençler Polise Taş Ve Çatapat Fırlattı

BAZI GENÇLER DE ARAÇ KUNDAKLAMAKTAN TUTUKLANDI

24 Mart 2019 Pazar 10:37
Gençler Polise Taş Ve Çatapat Fırlattı

BAZI GENÇLER DE ARAÇ KUNDAKLAMAKTAN TUTUKLANDI
Lefkoşa, 24 Mart 19 : Rum basını, Güney Kıbrıs’taki bazı gençlerin çeşitli suçlara karıştığına yer verdi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’ya bağlı Yeri’de, dün sabaha yakın meydana gelen olayda, bir grup gencin polise taş ve çatapat fırlattığını yazdı.
Gazete; polisin, gençlerin bir arazide ateş yaktığı ve çatapatlarla gürültü çıkardığı şeklinde bilgi alması ve olay yerine gitmesi sonucu gençlerin, polise, taş ve çatapatlarla karşılık verdiğini belirtti.
Habere göre, olayda iki devriye aracı zarar görürken 17 yaşındaki bir genç tutuklandı.
Gazete bir başka haberinde ise; Çeri’de meydana gelen olayda, 20 ve 21 yaşındaki iki gencin iki araç kundaklama suçundan tutuklandığını yazdı.
(FK/SEL)

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