Gençler İçin Politika Kampı

Lefkoşa, 14 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta gençlerin politikayla ilgilenmesini ve bu konuda tecrübe kazanmasını amaçlayan UNYSA isimli sivil toplum örgütünün bu amaçla ABD’ye eğitim gezisi düzenleyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, UNYSA isimli sivil toplum örgütünün gençlere yönelik ilk uygulamalı siyaset programını hayata geçireceğini ve katılımcı gençleri Eylül ayında ABD’nin başkenti Washington’a götürerek, ABD kongresinin çeşitli komitelerinde toplantılara katılmalarını sağlayacağını yazdı.



(SB/FEZ)