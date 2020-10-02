Genç anneye, 4 yaşındaki oğlunun önünde polis şiddeti

Baf polisinin, seyrüsefer belgesini yenilemeden araç kullandığı gerekçesiyle müdahalede bulunduğu genç bir anneye, 4 yaşındaki çocuğunun önünde, şiddet kullandığı ve daha sonra ikisini de gece yarısına kadar karakolda tuttuğu iddia edildi.

Politis’in haberine göre, Çarşamba akşamı saat 19.30’da Poli Hirsofu’da gerçekleşen olayda, polis, aracını seyrüsefer belgesin yenilemeden kullandığı gerekçesiyle genç anneyi evinin önünde kelepçeleyerek tutukladı. Yaşananlardan korkarak ağlamaya başlayan çocuğun annesi tarafından sakinleştirmesine izin vermeyen polisin, her ikisini de ekip otosuna bindirerek, karakola götürdüğü ve saat 23.00’e kadar orada tuttuğu belirtildi.



Genç annenin, polisin kendisine uyguladığı şiddeti, güvenlik kamerası görüntüleriyle belgeleyip, Baf Polis Müdürlüğü ve diğer mercilere şikayet ettiği kaydedildi.Polis ise kadının polise hakaret ederek, saldırdığı için tutuklandığını, aleyhine dava okunduktan sonra serbest bırakıldığını iddia ediyor.