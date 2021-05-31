Geçişlerde prosedürün nasıl olacağı bugün belli olacak

Fileleftheros ve diğer gazeteler, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılması konusunun bugün netlik kazanacağını belirtirken KKTC Başbakanı Ersan Saner’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaya da geniş şekilde yer verdi.

Gazete, kapıların karşılıklı geçişlere açılmasının kesin kabul edildiğini, sadece prosedürün nasıl olacağının karara bağlanmasının beklendiğini belirtirken Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bugün Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’la telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceğini aktardı.





