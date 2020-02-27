banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113080
ALTIN
326.633
DOLAR
6.1673
STERLİN
7.9411
EURO
6.7473
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

Geçiş kapılarında koronavirüs denetimleri artırılıyor

Rum Yönetimi’nin, Corona virüsü tedbirleri kapsamında geçiş kapılarında yapılan denetimleri artırma kararı aldığı ve denetimler için geçiş kapılarına polis takviyesi yapılacağı bildirildi.

Geçiş kapılarında koronavirüs denetimleri artırılıyor

Rum Yönetimi’nin, Corona virüsü tedbirleri kapsamında geçiş kapılarında yapılan denetimleri artırma kararı aldığı ve denetimler için geçiş kapılarına polis takviyesi yapılacağı bildirildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 09:35
Geçiş kapılarında koronavirüs denetimleri artırılıyor
banner337


Alithia gazetesi, Rum Sağlık, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanları’nın dün toplanarak, virüsle ilgili bugüne kadar uluslararası düzeyde ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirme yaptıklarını ve virüsün salgın hale gelmesi durumunda alınacak tedbirleri görüştüklerini yazdı.
Haberde, geçiş kapılarındaki denetimlerin yanı sıra “bazı kısıtlayıcı tedbirler alındığından” da bahsedildi, ancak bu tedbirlerin içeriğine yer verilmedi.
Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun da bugün toplanarak, iki karantina bölgesi ilan edeceğini yazdı.

banner317
Öte yandan Politis gazetesi de, üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmesinin yasaklanmasının önerildiğini; ancak bu önerinin reddedildiğini yazdı.
Haberde, Larnaka Havalimanı’nda bulunan termal kameraların bugüne kadar hiç devreye sokulmadığı; ancak salgın nedeniyle ek kameralar konularak çalıştırılmaya başlayacağı ifade edildi.
Gazete, Corona virüsü taşıyan kişilerle temas eden ve bu sebepten dolayı birkaç gündür karantinada bulunan 3 kadının test sonuçlarının beklendiğini kaydetti. 

 

banner335
Son Güncelleme: 27.02.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Koronavirüs Tedbir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Komisyonu Güney Kıbrıs ekonomisi konusunda uyardı
AB Komisyonu Güney Kıbrıs ekonomisi konusunda uyardı
Noble Energy Akel’i bilgilendirdi
Noble Energy Akel’i bilgilendirdi
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor
AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor
AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”
Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli
Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
Güney Kıbrıs’a dördüncü kumarhane açıldı
Güney Kıbrıs’a dördüncü kumarhane açıldı
AKEL'den Mustafa Denizer'e ödül
AKEL'den Mustafa Denizer'e ödül
Fransa ile yeni tatbikat…
Fransa ile yeni tatbikat…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim