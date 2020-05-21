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Geçiş kapıları konusunda hareketlilik

Geçiş kapılarının açılması konusundaki hareketliliğin ve bu konu üzerinde beyan edilen görüşlerin, gelişmeleri hızlandırdığı ve Haziran ayının ilk on günü içerisinde, bu konuda bir karar alınması olasılığı bulunduğu bildirildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
Geçiş kapıları konusunda hareketlilik
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Politis gazetesi “Herkes Kendininkini… Geçiş Kapılarıyla İlgili Hareketlilik Gelişmeleri Hızlandırıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasında bu konuda prosedürel düzeyde ciddi anlaşmazlık çıkması tehlikesinin bulunduğunu ve gecikmeler yaşanabileceğini yazdı.
Gazete, Başbakan Ersin Tatar’ın konuyla ilgili dünkü açıklamalarının ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanıtının, her ne kadar olası bir açılmanın gidişatıyla ilgili yöntem konusundaki yaklaşımları farklı olsa da, Kıbrıs Türk tarafının geçiş kapılarının açılması için atılacak adıma hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Haberde, Tatar ile Akıncı’nın yaklaşımının, farklılıklar göstermesine rağmen ortak bir noktada birleştiği ve konuyla ilgili Rum Yönetimi ile ortak karar verilmesine atıfta bulunulduğu belirtildi.
Gazete, tam da bu noktada Rum Yönetimi’nin rahatsızlığı bulunduğunu ve Rum Başkanlığı’nı olası gelişmelerle ilgili harekete geçtiğini; çünkü hiçbir koşulda, bu tür kararları vermede tek yetkili olan “yasal hükümetin”, KKTC Hükümeti veya herhangi bir teknik komite aracılığıyla ortak karar vereceği imajının hakim olmasını istemediğini yazdı.
Rum Hükümeti’nin, Ledra Palace, Metehan, Akyar, Beyarmudu ve Yeşilırmak kapılarının, koronavirüsle mücadele kapsamında belli bir yöntem ve denetim çerçevesinde açık kalacağının teyit edilmesine ilişkin bir eylemde bulunmayı düşündüğünü kaydeden gazete, tedbirler çerçevesinde kapatılan Derinya, Aplıç, Lokmacı ve Bostancı kapılarının ise ilk aşamada bir süre daha kapalı kalmasının planlandığını belirtti.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili nihai kararını aldığında, herhangi bir prosedür başlatmadan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bilgilendireceğini yazdı.
Rum Başkanlığı’nda dün, bilim kurulu ile toplantı yapıldığı, ancak geçiş kapılarıyla ilgili konunun derinlemesine tartışılmadığını belirten gazete, Anastasiadis’in, mevcut aşamada konunun siyasi boyutu bulunduğunu teyit ettiğini ve ilk aşamada bu konuya Akıncı ile bakıp, daha sonraki aşamalarda geçiş kapılarıyla ilgili belli tedbirler belirlemek üzere bilim kurulunu da dahil edebileceğini kaydetti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, uzman Leondios Kostrikkis’in, KKTC’deki epidemiyolojik verileri öğrenmenin tek yolunun, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıs Türk tarafına bilimsel sorular yöneltmek olduğuna dair açıklamasıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığını yazdı.

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Haberde, Rum Hükümeti tarafından alınması beklenen siyasi kararlar beklenirken, böyle bir eylemin gerçekleşemeyeceği ifade edildi.
Gazete, öte yandan Rum Başkanlığı’nın KKTC ile Türkiye’deki epidemiyolojik durumla ilgili net bir görüntü verecek güvenilir bilgiler elde etmenin çok zor olduğunu düşündüğünü ve BM’nin ise konuyla ilgili koordinasyon sağlanması için iki tarafın yanında olduğunu kaydetti.
Fileleftheros gazetesi “Yeni İmaj Oyunları… İşgal Makamları Geçiş Kapıları İçin ‘Bakanlar Düzeyinde’Diyalog İstiyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, KKTC makamlarının geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili “yeni imaj oyunlarına” giriştiğini ve konunun bakanlar düzeyinde, yani Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu ve KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli arasında görüşülmesini önerdiğini yazdı.
Gazete, Kıbrıs Türk tarafının bu eyleminin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin değerini düşürmeyi” amaçladığını öne sürerek, Rum Yönetimi’nin yalnızca dört geçiş kapısını kapattığını; Kıbrıs Türk tarafının da bu konunun Sağlık Teknik Komitesi tarafından irdelenmesi gerektiğini belirttiğini kaydetti.
Haberde devamla, Tatar’ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi.
Haravgi gazetesi de ilgili habere “Geçiş Kapıları Zamanı Gelince Tartışılacak” başlığıyla yer verdi.

 

Son Güncelleme: 21.05.2020 12:28
Anahtar Kelimeler:
Kktc Geçiş Kapıları
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