Gaziler’de Sınır Kapısı Açılması İçin Abd Büyükelçiliği’nden Yardım İstendi



Lefkoşa, 29 Mart 19 : “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas’ın, “Piroi” (Gaziler) sınır kapısının açılması için ABD Büyükelçisi Judith G. Garber’dan yardım istediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kareklas’ın Garber’a, sınır kapısı açılmamasının bölge halkına yaşattığı zorlukları anlattığını ve Garber ile, sorunu haritalar üzerinde yeniden irdelemek üzere yeniden görüşme ayarladığını yazdı.

Haberde, Kareklas ile Garber’ın ayrıca, Kiracıköy’ün “akıllı kent” olabilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

(GE/HA)