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Gaziler geçidinin açılması için ortak çaba…

Gaziler kökenliler Anastasiadis’e bir talep yazısı bir de mektup verdi

Gaziler geçidinin açılması için ortak çaba…

Gaziler kökenliler Anastasiadis’e bir talep yazısı bir de mektup verdi

20 Ağustos 2019 Salı 07:46
Gaziler geçidinin açılması için ortak çaba…

Rum Yönetimi ile Gaziler kökenli Rumların, Larnaka’yı Lefkoşa ile birleştirecek Gaziler geçidinin açılması için ortak çaba harcayacağı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Panayotis Savvidis başkanlığındaki “Piroi (Gaziler) Göçmen Örgütü” ile Konstantinos Adamu başkanlığındaki “Piroi ihtiyar heyeti” dün, Rum Başkanlık Sarayı’na giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e hitaben hazırlanan talep yazısını Rum Sözcü Prodromos Prodromu’ya teslim etti.

Habere göre Gaziler kökenliler, Lefkoşa-Larnaka yolunun açılması için bütün askerlerin Gaziler’den çekilmesini talep ediyor. Gaziler geçidinin açılmasının hem Larnaka ve Lefkoşa kazalarını Gaziler üzerinden bağlayacağına hem de Güney Lefkoşa’nın trafik sorununun büyük ölçüde rahatlayacağına inanıyor. Konstantinos Adamu talep yazıları yanında, Anastasiadis’e, Gaziler geçidinin açılması için çözülmesi gereken ana engellerin anlatıldığı bir de mektup ilettiklerini açıkladı.

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Heyetle görüşen Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Gaziler kökenlilerin gerek talep notlarını gerek mektuplarını Anastasiadis’e ileteceğini belirterek “Süregelen işgale sizin protestonuz bizim de protestomuzdur, bütün Kıbrıs’ın protestosudur” dedi. Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması için sürekli çaba harcadığını kaydeden Prodromu, “Son dönemde, müzakerelerin Rum tarafının istediği gibi 2017’den başlama ihtimali var görünüyor” dedi.

Aynı gazete DİKO’nun “Larnaka ile Lefkoşa arasındaki dolaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracağı ve Kıbrıslı Rumların yaşam kalitesini oldukça artıracağı” için Gaziler geçidinin açılması talebine destek verdiğini yazdı.

Habere göre parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Lefkoşa-Larnaka yolunun açılması mesafeleri azaltacak, bölge köylerinin hayrına olacak. Barikatların açılması tek taraflı olarak bir toplumun hayrına olmamalı, Kıbrıslı Rumların yaşamını iyileştirmeli. Barikatın açılması için müzakere yapıldığında Kıbrıs Rum tarafının ana tezi bu olmalı” dedi, “barikatların açılması Kıbrıs sorununa çözüm teşkil etmemeli” görüşünü ortaya koydu.

Son Güncelleme: 20.08.2019 13:09
Anahtar Kelimeler:
Gaziler GeçidiPiroi
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