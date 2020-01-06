Gazeteler yarın yayınlanmayacak

Bugün, Hristiyan dünyasının dinî günü olan “Theofania Yortusu” (denizlerin haç atılması ve çıkarılması seremonisi ile kutsanması) olması nedeniyle Rum gazeteleri yarın (7 Ocak 2020 Salı) bir gün süreyle yayınlanmayacak.

Gazeteler normal yayınlarına 8 Ocak Çarşamba gününden itibaren devam edecek.

