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Gardiyan, Doping İlacı Ve Uyuşturucudan Tutuklandı

SON 5 YIL İÇİNDE UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANAN 6’NCI GARDİYAN

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:10
Gardiyan, Doping İlacı Ve Uyuşturucudan Tutuklandı
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SON 5 YIL İÇİNDE UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANAN 6’NCI GARDİYAN

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.):  Rum Merkezî Cezaevi’nde görev yapan bir gardiyan, tasarrufunda yüklü miktarda anabolik (steroid/doping) ilaç ve uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Bunun, son beş yıl içerisinde uyuşturucudan tutuklanan 6’ncı gardiyan olduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros, geçici statüde çalıştığı belirtilen gardiyanın daha önce cezaevi müdürlüğünden uyarı da aldığını, cezaevi idaresi ile işbirliğinde gardiyanı takibe alan Rum narkotik polisinin önceki gün gardiyanı ve bir köylüsünü “alışveriş yaparken” suçüstü tutukladığını yazdı.

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Habere göre gardiyanın evinde yapılan aramada anabolik ilaç olduğuna inanılan 488 draje ve ampul, arabasında ise 91 draje ve ampul ile 4,5 gram kokain, bin 920 Euro nakit para ele geçirdi. Gardiyan ve köylüsü aleyhine dava okunduğu ve Kimya Laboratuvarı’na gönderilen emarenin ne olduğu kesinleştirilene kadar serbest bırakıldığı kaydedildi.

BİN 300 GRAM HİNTKENEVİRİ

Aynı gazete Rum polisinin Lefkoşa-Eğlence’de trafik kontrolü yaptığı sırada durdurduğu bir araçtaki iki kişinin tasarrufunda bir kilo 300 gram hintkeneviri bulduğunu, iki kişiyi uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlamasıyla tutukladığını yazdı.

(ŞA/HÖ)

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