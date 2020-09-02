Gardiyan, Doping İlacı Ve Uyuşturucudan Tutuklandı

SON 5 YIL İÇİNDE UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANAN 6’NCI GARDİYAN
Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Rum Merkezî Cezaevi’nde görev yapan bir gardiyan, tasarrufunda yüklü miktarda anabolik (steroid/doping) ilaç ve uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Bunun, son beş yıl içerisinde uyuşturucudan tutuklanan 6’ncı gardiyan olduğuna dikkat çekildi.
Fileleftheros, geçici statüde çalıştığı belirtilen gardiyanın daha önce cezaevi müdürlüğünden uyarı da aldığını, cezaevi idaresi ile işbirliğinde gardiyanı takibe alan Rum narkotik polisinin önceki gün gardiyanı ve bir köylüsünü “alışveriş yaparken” suçüstü tutukladığını yazdı.
BİN 300 GRAM HİNTKENEVİRİ
Aynı gazete Rum polisinin Lefkoşa-Eğlence’de trafik kontrolü yaptığı sırada durdurduğu bir araçtaki iki kişinin tasarrufunda bir kilo 300 gram hintkeneviri bulduğunu, iki kişiyi uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlamasıyla tutukladığını yazdı.
(ŞA/HÖ)