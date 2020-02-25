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Galler Prensi Charles Eşiyle Birlikte Güney Kıbrıs’a Geliyor

Lefkoşa, 25 Şubat 2020 : Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın, İngiliz hükümetinin talebi üzerine, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

Galler Prensi Charles Eşiyle Birlikte Güney Kıbrıs’a Geliyor

Lefkoşa, 25 Şubat 2020 : Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın, İngiliz hükümetinin talebi üzerine, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

25 Şubat 2020 Salı 14:27
Galler Prensi Charles Eşiyle Birlikte Güney Kıbrıs’a Geliyor
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Lefkoşa, 25 Şubat 2020 : Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın, İngiliz hükümetinin talebi üzerine, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.

Rum haber kaynakları, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in oğlu ve eşinin, 18-21 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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Prens Charles ile eşinin ziyaretinin, 1993 yılından bu yana Güney Kıbrıs’a gerçekleştirilecek olan ilk kraliyet ziyaret olacağı belirtilirken, ziyaretin Lefkoşa bölgesinde yoğunlaşacağı aynı zamanda Trodos ve Larnaka bölgelerine de ziyaretler yapılacağı ifade edildi.

Prens Charles ile eşinin İngiliz Üslerindeki askeri personel ve aileleriyle görüşeceği, aynı zamanda ziyaret programında ara bölgenin ziyaret edilmesinin bulunduğu da belirtildi.

(İY/HA)                       

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