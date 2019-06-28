Galanos’tan Özersay’a İtham…

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılması hamlesini “Anastasiadis’i ve müzakereleri başlatma çabalarını sırtından bıçaklama” diye niteledi.

Fileleftheros “Eyleme Kitlesel Katılım Çağrısı.. Başkanlık Önünde Maraş İçin Miting” başlıklı haberinde sözde “Belediye Başkanı” Galanos’un bu ithamı, bugün saat 18.54’te Rum Başkanlık Sarayı önünde düzenleyecekleri mitinge kitlesel katılım çağrısı yaptığı dünkü basın toplantısında ortaya attığını yazdı.

Habere göre Galanos “Kudret Özersay’ın Maraş’ı Kıbrıs Türk idaresinde açma hamlesi, daha birkaç gün önce birlikte yemek yediği Başkan Anastaiadis’i ve müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını sırtından bıçaklamadır” dedi.

Bu hamlenin ardındaki baş aktörün Özersay olduğuna inandığını da söyleye Galanos Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan bu konuda (Özersay’ınkinden) açıkça mesafeli tutum beklediğini kaydetti.

Alithia haberi “Aleksis Galanos: Maraş İçin Eylem Zamanı”.. . İşgal Altındaki Kent Belediyesinin Başkanlık Önündeki, Maraş’ın Kıbrıs Türk İdaresi Altında Açılacağı İlanından Sonra Talep Mesajı Verilecek Eylemi Bugün” başlığıyla verdi.

Habere göre Özersay’ın “son anda müdahale ederek ABD Başkan yardımcısı Joe Biden’ın ziyareti sırasında kapalı kente girecek BM himayesinde özel komite ile ilgili anlaşmanın uygulanmasını engellediğini” savunan Galanos şunları da söyledi:

“Bu kez geliyor ve yalnız Maraş’ı değil, Kıbrıs sorununun çözümünü de sırtından bıçaklıyor. Çünkü bu hareketi ile uzlaşıya dair her türlü ümidi ve köprüyü havaya uçuruyor.



Sayın Özersay çok az Kıbrıslı Rum göçmenin Kıbrıs Türk idaresinde geri dönmesine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu sırasında, Kuruluş Antlaşması’na eklenen ve Küçük ile Denktaş’ın imzalarını taşıyan belge ile çözülmüş, var olmayan EVKAF meselesini ithal etmek niyetindedir.Bu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki egemenlik haklarının ihlaliyle birlikte başlayan ve şimdi Maraş konusuna yayılan bir psikolojik savaş ve sinir harbidir. B planının ileri götürülmesidir.”Bugünkü eylem ile Rum halkının talep etmekten yorulmadığı mesajını vereceklerini de söyleyen Galanos “öncelikli hedef, Maraş meselesinin yeniden öncelikli konuma getirilmesidir” ifadesini kullandı.Bir soruya karşılık sözde “Belediye”nin önerisini hatırlatan Galanos önerilerini şu sözlerle izah etti: “BM himayesi altında iki tarafın uzmanlarından oluşan grubun kapalı bölgeye girmesine karşılık Mağusa limanının BM himayesinde işlemesi ve ortaçağ kentinin (Mağusa Surlariçi?) UNESCO anıtı ilan edilmesi. Bu öneriyi eski Başkan Dimitris Hristofyas ve şimdiki Başkan Nikos Anastasiadis kabul etmişti. Timbu (Ercan) havaalanı meselesini hükümet yönetiyor.İnancım odur ki, bu hamlenin hedefi kapalı kentin sahil cephesinin Türk sermayesinin ve Tayyip Erdoğan’ın çevresinin eline geçmesidir. Başkan Anastasiadis’in bu hamleden haberdar olmadığına, Özersay ile yemeğe iyi niyetle, müzakerelerin yeniden başlaması yöntemi aramak için gittiği inancındayım.”Bugünkü eyleme kitlesel katılım çağrısı da yapan Galanos “İsmet İnönü bir zaman ‘bırakın Rumlar bize çalışsınlar’ demişti, onu yalancı çıkaralım. Herkesin kendi görüşü olabilir ama birlik olursak başarabiliriz” dedi.