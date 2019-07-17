Galanos’un Cenaze Töreni 22 Temmuz’da

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 : Geçtiğimiz gün yurt dışında tatilde bulunduğu sırada aniden hayatını kaybeden sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’un cenaze töreninin, 22 Temmuz Pazartesi günü Strovolo’daki “Theo Sofias” kilisesinde yapılacağı haber verildi.

Galanos’un nereye gömüleceği konusunda şu ana kadar daha fazla bilgi verilmediğini yazan Fileleftheros gazetesi, 25 Ağustos’ta ise sözde “Maraş Belediyesine” yeni başkan seçilmesi için seçime gidileceğini ekledi.



(İY/ŞEB)