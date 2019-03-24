banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
Girne’de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
banner307
Flaş Haber
Evinde ölü olarak bulundu
Kapat

Galanos: “anastasiadis Maraş’ı Gündeme Getirme Konusunda İsteksiz”

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunu BM’de gündeme getirme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Galanos: “anastasiadis Maraş’ı Gündeme Getirme Konusunda İsteksiz”

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunu BM’de gündeme getirme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 09:50
Galanos: “anastasiadis Maraş’ı Gündeme Getirme Konusunda İsteksiz”

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunu BM’de gündeme getirme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Politis gazetesi, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ile gerçekleştirdiği mülakata geniş yer verdi.

Habere göre Galanos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’dan bilgilendirmeye atıfta bulunarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunu BM’de gündeme getirme konusunda isteksiz olduğunu belirtti. 

Galanos, iyi niyet misyonunun bir parçası olan Maraş’ın iadesini, BM Genel Sekreteri’ne, Maraş konusunu ön plana çıkarmadığını ifade etti.

Galanos, kendisi ile görüşmelerinin ardından, Spehar’ın, BM Genel Sekreteri’ne yazdığını, Guterres’in ise Anastasiadis’e, Maraş konusunun emrine amade olduğunu söylediğini, ancak bu konuda yanıtın verilmediğini söyledi.

Galanos, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ayrıca Anastasiadis ile görüştüğünü belirterek her iki lidere, “açıklamalarıyla iki toplum arasındaki ortamı zehirlememekten vazgeçmeleri”  çağrısında bulundu.

Kıbrıslı Rum liderliğine yönelik olarak ise Galanos, başka çözümler veya iki devlete dayalı çözüme ilişkin konuşmaların, Kıbrıs sorunundaki bir dizi konunun, taraflarınca terk edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Galanos açıklamasında ayrıca çözümün her çabasını sabote eden Kıbrıs Rum derin devletin varlığından da söz ederken bazı Kıbrıslı Rumların da, konuyu sonlandırmak adına Maraş’ın kolonize edilmesini istediğini söyledi.

(FK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankete Göre Rum Halkı Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i İstemiyor
Ankete Göre Rum Halkı Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i İstemiyor
Kudüs’teki Üçlü Zirvede East-med Boru Hattı Projesi Ve İtalya’nın Rolüne Değinilmedi
Kudüs’teki Üçlü Zirvede East-med Boru Hattı Projesi Ve İtalya’nın Rolüne Değinilmedi
Türkiye’den “siyasi Kördüğüm” İddiası
Türkiye’den “siyasi Kördüğüm” İddiası
Anastasiadis’in Trump İle Görüşmesi Kotarılıyor
Anastasiadis’in Trump İle Görüşmesi Kotarılıyor
Abonelerin Dikkatine...rum Basını 4. Haberde Düzeltme
Abonelerin Dikkatine...rum Basını 4. Haberde Düzeltme
Kani Kanol’dan İade Edilecek Sanat Eserleriyle İlgili Açıklama
Kani Kanol’dan İade Edilecek Sanat Eserleriyle İlgili Açıklama
Hristodulidis Washıngton’da Temaslarda Bulunacak
Hristodulidis Washıngton’da Temaslarda Bulunacak
Limasol’da “cyprus-arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019”
Limasol’da “cyprus-arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019”
Cep telefonlarına dair GYÖ ile ilgili gelişme…
Cep telefonlarına dair GYÖ ile ilgili gelişme…
“Kıbrıs sorununda ortam bulanık”
“Kıbrıs sorununda ortam bulanık”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim