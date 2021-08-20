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Frontex’in, Güney Kıbrıs’ın deniz sınırlarının gözetimiyle ilgili talebine olumlu yanıt verdiği açıklandı

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Avrupa Birliği (AB) sınır güvenliği Birimi Frontex’in, Rum kesiminin, yasadışı mülteci akışlarıyla baş edilmesi için, deniz sınırlarının gözetimiyle ilgili talebine olumlu yanıt verdiğini söyledi.

20 Ağustos 2021 Cuma 11:30
Frontex’in, Güney Kıbrıs’ın deniz sınırlarının gözetimiyle ilgili talebine olumlu yanıt verdiği açıklandı

Alithia gazetesinde yer alan bir habere göre, dün RİK’te yer alan bir programda konuşan Nuris, Rum kesiminin deniz sınırlarının Frontex tarafından gözetiminin mümkün olabilmesi için, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akışlarının Türkiye’nin güney kıyıları, özellikle de Mersin limanından başlamasına bağlı olarak, Türkiye’nin de işbirliğinin gerekli olduğunu öne sürdü.

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Nuris “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımamasından ötürü, bunun zor ve karmaşık bir konu olduğunu” da ileri sürdü.

Nikos Nuri, “Türkiye üzerinden, özellikle Suriye’den Avrupa’ya yönelik mülteci akışları probleminin, Avrupa Konseyi İçişleri Komitesinin geçtiğimiz Çarşamba günü telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında ele alındığını” dile getirdi. Nuris, Afganistan’dan Avrupa’ya yönelik mülteci akışı olasılığının ele alınması amacıyla, komşu devletlerde karşılama alanları meydana getirilmesi için, uluslararası örgütler tarafından cömert bir şekilde kaynak sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

    

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Son Güncelleme: 20.08.2021 12:09
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