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Fransız Uzmanlar Mari’de

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Fransız uzmanların, Larnaka’ya bağlı Mari’de bulunan “Evangelos Florakis” deniz üssü bölgesine kurulması beklenen  Fransız savaş gemilerinin misafir edileceği deniz üssü(deniz istasyonu) konusunda, incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Fransız Uzmanlar Mari’de

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Fransız uzmanların, Larnaka’ya bağlı Mari’de bulunan “Evangelos Florakis” deniz üssü bölgesine kurulması beklenen  Fransız savaş gemilerinin misafir edileceği deniz üssü(deniz istasyonu) konusunda, incelemelerde bulunduğu belirtildi.

31 Mart 2019 Pazar 08:49
Fransız Uzmanlar Mari’de

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Fransız uzmanların, Larnaka’ya bağlı Mari’de bulunan “Evangelos Florakis” deniz üssü bölgesine kurulması beklenen  Fransız savaş gemilerinin misafir edileceği deniz üssü(deniz istasyonu) konusunda, incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği “Fransız Uzmanlar Mari’de” başlıklı haberinde, Fransa’dan bir grup uzmanın, Güney Kıbrıs’a geldiğini ve deniz üssünün kurulması beklenen alanda incelemeler yaptığını yazdı.

Fransız uzmanların, Mari bölgesindeki derinliği, altyapıları, bölgede var olan olanakları incelediğini yazan gazete, Fransız uzmanların geri geleceğini, bir sonraki adımın ise yapım-inşa  planlarının olacağını belirtti.

Gazete yapım çalışanlarının ileriye götürülmesi için Fransa ve Güney Kıbrıs arasında anlaşma imzalanması gerektiğini, bunun da yakın zaman içerisinde beklendiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Paris’in, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’e, aralarında inşa edilecek deniz üssündeki savaş gemilerinin daimi durak yapmasının da bulunduğu öneriyi göndereceğini belirtti.

Egemen bir üssün söz konusu olmadığını, daimi üssün alt yapılarının kullanılmasının söz konusu olduğunu belirten gazete, Fransız devlet şirketi tarafından yapılacak inşaatın bölümünün, Fransa tarafından üstlenileceğini de yazdı.

Gazete ancak her şeyin,  önerinin içeriğine bağlı olduğunu, gelen bilgilerin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iletişim kanalını açtıkları yönünde olduğunu da belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Fransız angajmanının, önemli bir adımı teşkil ettiğini yazan gazete, son günlerde Limasol’da bulunan Fransız Charles De Gaulle uçak gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde kalacağını yazdı.

Gazete, Fransız Total şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki deniz parsellerine müdahil olmasının arından Fransız katılımının önemli olduğunu ve varlığını geliştirmesini gerektirdiğini belirtti.

Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini genişletmek ayrıca jeopolitik konumunu güçlendirmek istediğini belirten gazete, Fransa’nın ayrıca, özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından  AB içerisindeki rolünü de yükseltmek istediğini yazdı.

(FK/ÖK)

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