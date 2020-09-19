Fransız Bakan: “ab Yaptırımlara Hazır Olmalı”

HRİSTODULİDİS DİĞER ORTAKLARININ DA “FRANSIZCA KONUŞMASINI” UMUYOR

THE GUARDIAN, GÜNEY KIBRIS’IN VETO TEHDİDİNİ VE AB DİPLOMATLARININ KIZGINLIĞINI AKTARDI

Lefkoşa, 19 Eylül 20 (.): Fransa’nın, Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde, istişarelerde bulunmak üzere dün Güney Kıbrıs’a ve Yunanistan’a gönderdiği Avrupa Bakanı Clement Beaune Güney Kıbrıs’tan “Avrupa Birliği yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olmalıdır” mesajını verdi.

Politis, “Fransa İstiyor Diğerleri İsteksiz” başlıklı haberinde Fransa Avrupa Bakanı Clement Meaune Türkiye’ye yaptırımları savunurken AB’deki diğer ortaklarının diyaloğun devamından yana olduğuna işaret etti.

Habere göre Beauna dün görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidi’e, Fransa’nın “AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği” tezini iletti.

Hristodulidis ile görüşmelerinden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında Beaune, AB’nin Güney Kıbrıs’a desteğini Avrupa Konseyi’nde göstermesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. Hristodulidis diğer ortaklarının da “alınan kararların müştereken uygulanabilmesi için diğer ortaklarının da Fransa ile aynı kararlılığı göstermesi umudunu dile getirdi, Beaune de MEB için Kıbrıs sorununa bir çözüme varma taahhütleri bulunduğunu ekledi.

Gazete, Fransa’nın net şekilde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasından yana tavır ortaya koymasına karşın, ortakları arasında büyük bir destek alamayacak göründüğüne işaret etti. Almanya Başbakanlık Sözcüsü’nün, KİPE’nin ilgili sorusuna karşılık diyaloğa devam edilmesinden yana tavır ortaya koyduğunu kaydetti, şu sözlerini aktardı:

“Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri takibe devam ediyoruz ve bu aşamada ihtilaflı hukuk konularının çözülmesi için gerekenin tansiyonun düşürülmesi ve diyalog olduğuna inanıyoruz. Büyük çabamız da budur.”

Haberde Brüksel’deki AB yetkililerinin, liderler zirvesinin hazırlığı için pazartesi günü toplanacak Dış Konular Konseyi’nde, Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili bilgilendirme haricinde hukuki bir karar alınmasını beklemediklerini söyledikleri kaydedildi.

Habere göre Avrupalı bir yetkili, mevcut yaptırımlar listesine yeni isimler eklenmesi konusunda ise Güney Kıbrıs’ın bu konudaki önerilerinin halen görüşüldüğünü belirterek “Hedefimiz, Türkiye’yi cezalandırmak değil, davranışını değiştirmektir ve halen bunu başarabileceğimizi umuyoruz” ifadesini kullandı.

Fileleftheros haberi “AB Enstrümanlarının Aktive Edilmesi… Fransa’nın, Birlik Liderleri Yaptırımlara da Hazır Olmalı Mesajı… Dışişleri Bakanı Bütün Ortakların Fransızca Konuşmasını İstedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Clement Beaune, Fransa ile Güney Kıbrıs’ın aynı dilden konuştuğuna işaret ederek Hristodulidis’in, AB’deki diğer ortaklarının da Fransa ile aynı dilden konuşmasını istediğini ancak ortaklarının ne yönde hareket edeceğinin pazartesi günü belli olacağını, 24 Eylül’den ve AB zirvesinden önce hiçbir şeyin netleşmeyeceğini kaydetti.

Habere göre “Bu konularda görüşlerimizin, hiç olmadığı kadar yakınlaştığını saptadık” diyen Fransız Bakan, “Meydan okumalar Kıbrıs açısından da kabul edilemezdir” ifadesine şunları da ekledi:

“Mesele, yani Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde çıkardığı sorunlar başka türlü halledilemezse Kıbrıs’ın Uluslararası Mahkeme’ye (Lahey) başvurma hakkı vardır. Paris, Avrupa Birliği’nin görüşmeler çerçevesinde, gelişmeler olumlu seyretmezse yaptırımlar da dahil elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiğini düşünüyor.”

Hristodulidis’in AB’deki diğer ortaklarının da “Fransızca konuşmasını istediğine” işaret eden gazete, söylediklerini özetle şöyle aktardı:

“Umarım, önümüzdeki günlerde Brüksel’de gerçekleşecek kritik görüşmelerde ortaklarımız Fransa ile aynı kararlılığı gösterir ki aldığımız kararları müştereken uygulayabilelim. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınacağı Avrupa Konseyi’nde yapılması planlanan stratejik görüşmeler arifesinde bugün bu konuda yaptığımız derinlemesine görüşmeyi çok önemli buluyorum.”

Rum bakan Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerini genişletmek üzere Navtex’ini 14 Ekim’e kadar uzatmasının “gerçek niyetini bir kez daha gösterdiği” görüşünü ortaya koydu.

Habere göre Clement Beaune dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i de ziyaret ederek Türkiye’nin sözde “Rum MEB’i içerisindeki” faaliyetlerini, Kapalı Maraş’ı ve Doğu Akdeniz’de şekillenen durumu derinlemesine görüştü.

Beaune, ülkesinin “Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve güvenliğin hâkim olması çabalarını sürdüreceği” vaadinde bulunurken Anastasiadis de Fransa ile aralarındaki ilişki düzeyinden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye karşı kararlılığından memnuniyet duyduğunu söyledi.

HELİKOPTER İLE YAVUZ VE MARAŞ ÜZERİNDE UÇTU

Gazete Clement Beaune’un durumu “kendi gözleriyle görmesi için” Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis eşliğinde dün helikopter ile Yavuz sondaj gemisinin bulunduğu bölge ve Kapalı Maraş’a doğru uçtuğunu yazdı.

Alithia haberi, Beaune ve diğerlerinin helikopter içerisindeyken görüntülendiği bir fotoğraf eşliğinde birinci sayfasından ve “Fransız Bakan Kıbrıs MEB’i ve Maraş Üzerinden Uçtu… Yaptırımlar Konusunda Fransa’nın Güçlü Desteği… Avrupalıların Kıbrıs’ın ‘Veto’suna Tepkileri” başlık ve spotlarıyla detaylandırdı.

GUARDIAN GÜNEY KIBRIS’IN VETO TEHDİDİ HABERİ

Gazete İngiliz The Guardian gazetesi muhabirinin Brüksel’den Güney “Kıbrıs’ın, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamaması nedeniyle AB’nin Beyaz Rusya’ya uygulamak istediği yaptırımları engelleme tehdidinden söz ettiğini” yazdı, şöyle devam etti:

“Guardian, Kıbrıs’ın tavrının AB diplomatlarını ‘hayal kırıklığına’ uğrattığını ve diplomatların, Lefkoşa özde Beyaz Rusya’ya yönelik yaptırımları esir tutuyor. Hepsi kızgın, hepsi rahatsız. Bunun Kıbrıs’a etkileri olabilir’ yorumunu yaptığını yazdı.”

Haravgi ise “Gazete (The Guardian) Başkan Anastasiadis’in AB’yi, Türkiye’yi yasadışı faaliyetlerini durdurmaya ikna etmek için elindeki imkânları kullanmaya teşvik ettiği açıklamalarını da aktardı ve ‘AB’nin çoğu lideri Türkiye’ye daha çok yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor’” ifadesine yer verdi.

(ŞA/GÜL)