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Fransız uzmanlar Güney Kıbrıs-Fransa Savunma işbirliği çerçevesinde Ada’ya geliyor

Fransız uzmanlar Güney Kıbrıs-Fransa Savunma işbirliği çerçevesinde Ada’ya geliyor

28 Şubat 2019 Perşembe 09:03
Fransız uzmanlar Güney Kıbrıs-Fransa Savunma işbirliği çerçevesinde Ada’ya geliyor

Fransa Savunma Bakanlığı uzmanlarının, Güney Kıbrıs- Fransa savunma ve özellikle denizcilik iş birliği çerçevesinde, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yetkilileriyle temaslarda bulunmak amacıyla ileriki günlerde Güney Kıbrıs’a gidecekleri belirtildi.

Politis gazetesi, Fransız uzmanların ve RMMO yetkililerinin, Fransız savaş gemilerinin “Evangelos Florakis” deniz üssünde misafir edilmesiyle ilgili üzerinde anlaşamaya varılan noktaların hayata geçirilmesini inceleyeceklerini yazdı.

Gazete, gerek Güney Kıbrıs gerekse Fransa’nın, görüşmelerin bir Fransa üssünün oluşturulmasıyla değil, AB ve PESCO çerçevesinde Güney Kıbrıs tarafından “misafir edilmesiyle” ilgili olduğuna vurgu yaptığını da belirtti.

Gazete aynı haberinde, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin, Mart ayında Güney Kıbrıs’a gitmesinin ve Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le görüşmesinin beklendiğini de yazdı.

Habere göre Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen’in de Mart ayında bölgeye yapacağı ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs’a da gitmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 28.02.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Fransa
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