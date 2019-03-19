Fransız savaş uçakları Larnaka üzerinden alçaktan uçtu

İki Fransız savaş uçağının dün Limasol ve Mağusa bölgesinde alçaktan uçuş yaparak, vatandaşları telaşlandırdığı haber verildi. Uçakların, Fransa tarafından adanın güney ve güneydoğusundaki geniş bölgede icra etmekte olduğu tatbikat çerçevesinde uçtuğu bilgisi verildi.



Fileleftheros “Fransız Savaş Uçakları Kıbrıs’ta” başlıklı haberinde, geçen Çarşamba günü bölgede başlayan geniş ölçekli tatbikatın yarın (Çarşamba) tamamlanacağını yazdı, tatbikatla ilgili detaylara yer verdi.



Habere göre, tatbikata Fransız nükleer uçak gemisi “Charles de Gaulle” (R91) ve güçlü hava kuvveti katılıyor. Tatbikat öncesinde Girit’teki Suda üssünde demirleyen Charles de Gaulle’ün öncelikle Suriye’deki IŞİD’le mücadele kapsamındaki operasyonlar için bölgede kalacağı kaydedildi.



Tatbikat maksadıyla adaya ve bölgeye Fransa’nın AWACS tipi casus uçakları ile bir adet Boeing E-3F “Sentry” uçağı ulaştı. Aynı şekilde Fransız Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-135FR tipi ikmal uçağı da bölgede. Tatbikata Fransız Deniz Kuvvetleri’nin firkateyn ve denizaltıları da iştirak ediyor.



Haberde dün Güney Kıbrıs’ta alçak irtifadan uçuş yaparak, tedirginlik yaratan Rafale tipi savaş uçaklarının da tatbikatta Güney Kıbrıs’ın havaalanlarıyla ilgili keşif görevi icra ettiği kaydedildi.



Habere göre, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında yapılması beklenen özellikle Fransız DenizKuvvetleri’ne kolaylık anlaşmasından sonra Charles de Gaulle’ün (bölgede) kalması, Fransız savaş uçaklarının olağanüstü hallerde veya gereken diğer durumlarda Rum havaalanlarına iniş yapması ve Kıbrıs’taki şartlara adaptasyonla ilgili tatbikatlar icra edilmesinin mümkün olabilecek.



Fransa’nın, adanın güney ve güney doğusunda devam etmekte olan tatbikatları, deniz bölgelerindeki bölümü dışında, adanın batı bölgesinde, özellikle de Akama’da havacılık faaliyetleri öngörülüyor.



Akama’da Fransa’ya ait insansız hava araçlarının uçuş yapması da öngörülüyor ve bunun Güney Kıbrıs’ta ilk kez cereyan etmekte olduğuna dikkat çekildi.



RMMO dün gece yaptığı açıklamada, “Fransa hava-deniz tatbikatı çerçevesinde önümüzdeki günlerde Lefkoşa FIR hattı içerisinde Rafale tipi uçaklar Baf ve Larnaka üzerinde uçuş yapacak” denildiğine işaret eden gazete, söz konusu uçakların“Charles de Gaulle” uçak gemisinde bulunduğunu belirtti.



Alithia “Fransız Savaş Uçakları Larnaka Üzerinde” başlıklı haberinde Rum Hava Trafik Kontrol Dairesi Başkanı Persefoni Papadopulu’nun Fransız savaş uçaklarının dünkü alçak irtifa uçuşlarıyla ilgili açıklamasına yer verdi.



Gazeteye göre, Papadopulu Rum Yönetimi’nin Fransız hükümeti ile yaptığı anlaşma uyarınca “gerek olması halinde” Fransız savaş uçaklarına Larnaka ve Baf havaalanlarını kullanma izni verdiğini ancak savaş uçaklarının dün havaalanlarına iniş yapmadığını söyledi. Papadopulu bu tür uçuşların tekrarlanabileceğini çünkü iki devlet arasındaki anlaşmanın Mart ayı süresince geçerli olduğunu belirtti.



Haravgi haberi “Fransız Savaş Uçaklarının Larnaka Üzerinden Uçması Tedirginlik Yarattı” başlığıyla aktardı. Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki günlerde, Fransız savaş gemilerinin Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde daimi kalmasını öngören askerî işbirliği anlaşmasını ilan edeceği yönündeki, her iki tarafın da yalanlamadığına dikkat çektiği bilgileri hatırlattı.