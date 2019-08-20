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Fransa’yla bir ortak tatbikat daha

Güney Kıbrıs ile Fransa, Kıbrıs’ın Güney’inde, “CYFTA-04/10” koduyla bir arama kurtarma tatbikatı daha gerçekleştirdi.

Fransa’yla bir ortak tatbikat daha

Güney Kıbrıs ile Fransa, Kıbrıs’ın Güney’inde, “CYFTA-04/10” koduyla bir arama kurtarma tatbikatı daha gerçekleştirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:07
Fransa’yla bir ortak tatbikat daha

Güney Kıbrıs ile Fransa, Kıbrıs’ın Güney’inde, “CYFTA-04/10” koduyla bir arama kurtarma tatbikatı daha gerçekleştirdi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ve Fransa’nın, Pazartesi, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde yeni bir arama kurtarma tatbikatı daha düzenlediğini, bu tatbikatın iki ülkenin bu yıl gerçekleştirdiği dördüncü arama kurtarma tatbikatı olduğunu yazdı.

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Gazete, tatbikata Fransız Deniz Kuvvetlerinin “FS AUVERGNE” isimli fırkateyni ile Rum arama kurtarma helikopter ve gemilerinin katıldıklarını aktardı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, “PanKıbrıs Barış Konseyi’nin” Güney Kıbrıs’ın sürekli askeri tatbikatlara katılmasının bölgedeki diğer ülkelere yanlış mesaj, Türkiye’ye ise sözde “bölücü politikalarını uygulaması için” bahane verdiğini iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Konsey açıklamasında, özellikle İsrail’le yapılan askeri tatbikatlara dikkat çekerek, gerek İsrail gerekse diğer ülkelerle askeri tatbikatlar gerçekleştirilmesinin bölgedeki durumun daha da gergin hale gelmesine yol açtığını vurguladı.

Son Güncelleme: 20.08.2019 13:18
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Fransa TatbikatCYFTA-04/10
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