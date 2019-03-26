banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98259
ALTIN
234.845
DOLAR
5.5136
STERLİN
7.3138
EURO
6.2357
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Markette hırsızlık
MARKETTE HIRSIZLIK
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Hırsızlık zanlısı 3 eve daha girmiş
HIRSIZLIK ZANLISI 3 EVE DAHA...
banner307

Fransa’dan “Lefkoşa fır” hattında tatbikat

Fransa’dan “Lefkoşa fır” hattında tatbikat

26 Mart 2019 Salı 08:38
Fransa’dan “Lefkoşa fır” hattında tatbikat

Fransa’nın bugün gerçekleştireceği hava tatbikatı nedeniyle, “Lefkoşa FIR” hattında helikopterler ve uçakların uçuş yapacağı belirtildi.
Rum haber kaynakları, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, “Lefkoşa Fır” hattında bir hava tatbikatı düzenleneceğini, bu çerçevede ise Baf ve Poli Hrisohu” bölgelerinde helikopterler ve uçakların uçuş yapacağını belirtti.
Rum Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, 26 Mart’taki Fransa hava tatbikatının çerçevesinde, “Rafaelle” tipi uçakların ve helikopterlerin, Baf ve Poli Hrisohu bölgelerinde “Lefkoşa Fır” hattı içerisinde uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.
 

Son Güncelleme: 26.03.2019 12:05
Anahtar Kelimeler:
Fransa Lefkoşa Fır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Basını Bugün Çıkmadı
Rum Basını Bugün Çıkmadı
Köfünye’de (geçitkale) Terk Edilmiş Kıbrıs Türk Evini Yaktılar
Köfünye’de (geçitkale) Terk Edilmiş Kıbrıs Türk Evini Yaktılar
Anastasiadis: “Mücadele bölünmüşken kazanılmaz”
Anastasiadis: “Mücadele bölünmüşken kazanılmaz”
Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak
Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak
“ingiltere’nin Anlaşma Olmadan Avrupa Birliği’nden Ayrılmasının Olası Etkileri Konusunda Güney’de Endişe HÂkim”
“ingiltere’nin Anlaşma Olmadan Avrupa Birliği’nden Ayrılmasının Olası Etkileri Konusunda Güney’de Endişe HÂkim”
Sığınma Taleplerinde Yüzde 148 Artış
Sığınma Taleplerinde Yüzde 148 Artış
Kıbrıslı Türkler İçin Özel Sağlık Düzenlemeleri
Kıbrıslı Türkler İçin Özel Sağlık Düzenlemeleri
Bir Kürt Avrupa Tutuklame Emriyle Larnaka Havalimanı’nda Tutuklandı
Bir Kürt Avrupa Tutuklame Emriyle Larnaka Havalimanı’nda Tutuklandı
25 Mart Mesajları
25 Mart Mesajları
Enerji Konusundaki Gelişmeler, Lute’un Gelişi Ve Türk-yunan Dışişleri Bakanlarının Görüşmesi Gündemdeki Yerini Koruyor
Enerji Konusundaki Gelişmeler, Lute’un Gelişi Ve Türk-yunan Dışişleri Bakanlarının Görüşmesi Gündemdeki Yerini Koruyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim