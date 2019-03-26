Fransa’dan “Lefkoşa fır” hattında tatbikat

Fransa’nın bugün gerçekleştireceği hava tatbikatı nedeniyle, “Lefkoşa FIR” hattında helikopterler ve uçakların uçuş yapacağı belirtildi.

Rum haber kaynakları, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, “Lefkoşa Fır” hattında bir hava tatbikatı düzenleneceğini, bu çerçevede ise Baf ve Poli Hrisohu” bölgelerinde helikopterler ve uçakların uçuş yapacağını belirtti.

Rum Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, 26 Mart’taki Fransa hava tatbikatının çerçevesinde, “Rafaelle” tipi uçakların ve helikopterlerin, Baf ve Poli Hrisohu bölgelerinde “Lefkoşa Fır” hattı içerisinde uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

