Fransa Parlamento Komitesi Başkanı Güney’de Temaslarda Bulunacak

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Fransa Parlamentosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Christian Cambon, temaslarda bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a geliyor.

Fileleftheros gazetesi, Fransa Parlamentosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Christian Cambon’un temaslarda bulunmak amacıyla bu akşam Güney Kıbrıs’a varmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, Cambon temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.



Gazete, bir diğer haberinde ise, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron’un ise Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu; Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Meclis Başkanı Şilluris ve Başpiskopos II. Hrisostomos’la temaslarda bulunacağını aktardı.Habere göre Barron temasları çerçevesinde Lefkoşa ve Derinya’daki sınır hattını da ziyaret edecek.(SB/HA)