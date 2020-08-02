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Fransa’nın Limasol Limanı’nı Daimi Kullanmasına İmkan Sunacak Anlaşma Gündemde

Lefkoşa, 2 Ağustos 20 : Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki iyi ilişkilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fransa’ya son ziyaretinin akabinde yeni bir yöne doğru yol aldığı bildirildi.

02 Ağustos 2020 Pazar 13:24
Fransa’nın Limasol Limanı’nı Daimi Kullanmasına İmkan Sunacak Anlaşma Gündemde
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Lefkoşa, 2 Ağustos 20 : Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki iyi ilişkilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fransa’ya son ziyaretinin akabinde yeni bir yöne doğru yol aldığı bildirildi.
Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Fransa’nın Güney Kıbrıs ile olan askeri işbirliğinin düzeyini daha üste taşımayı planladığını ve Fransa’nın bu ilgisinin, savaş gemilerinin düzenli olarak kullandığı Limasol Limanı’na odaklandığını yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi’nin Fransız kuvvetlerinin Limasol Limanı çevresinde daha yoğun şekilde bulunmasına olumlu baktığını ve buna karşılık olarak, Fransa’nın üçüncü ülkelerden gelebilecek saldırılarda Rum Yönetimi’ne yardım edeceğini kaydetti.

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Bu konuyla ilgili özel bir anlaşma imzalanmasından söz edildiğini belirten gazete, anlaşmaya Limasol Limanı’nın yanı sıra Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün de dahil edildiğini yazdı.
(GE/FEZ)
 

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