Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Fransa İtalya Ve Güney Kıbrıs Arasında Enerji Ve Savunma Anlaşmaları

GÜVENLİKLE İLGİLİ OLANLARIN, GÜNEY KIBRIS TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ ANLAŞMALAR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fransa İtalya Ve Güney Kıbrıs Arasında Enerji Ve Savunma Anlaşmaları

GÜVENLİKLE İLGİLİ OLANLARIN, GÜNEY KIBRIS TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ ANLAŞMALAR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
Fransa İtalya Ve Güney Kıbrıs Arasında Enerji Ve Savunma Anlaşmaları

GÜVENLİKLE İLGİLİ OLANLARIN, GÜNEY KIBRIS TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ ANLAŞMALAR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Lefkoşa, 30 Ocak 19 (.): Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya arasında enerji ve savunma alanlarında önemli anlaşmalara varıldığı haber verildi.

Rum radyosu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “imzalanan önemli anlaşmalarla ilgili açıklama yakında yapılacak” dediğini duyurdu.

Rum tarafında dün gerçekleşen MED7 zirvesi çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde enerji ve güvenlik alanlarında çok önemli anlaşmalara varıldığına işret eden Hristodulidis, anlaşmaların yakında açıklanacağını kaydetti.

Rum radyosu, “yetkili kaynaklarını” kaynak göstererek, açıklanacak anlaşmaların güvenlikle ilgili olanlarının Güney Kıbrıs’ın “tarihindeki en önemli anlaşmalar olduğuna” işaret etti.

Hristodulidis, İspanyol dengi Iuzep Borey ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Rum tarafının, Fransız şirketi Total ve İtalyan şirketi Eni’nin Doğu Akdeniz’deki varlıklarını güçlendirme hedefi yönünde çalıştığını söyledi.

(ŞA/ÖK)

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Güney Kıbrıs’ta
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Güney Kıbrıs’ta
Uyuşturucudan 70 öğrenci tutuklandı
Uyuşturucudan 70 öğrenci tutuklandı
İmar Bölgeleri Konusunda Rüşvet İddiaları
İmar Bölgeleri Konusunda Rüşvet İddiaları
Unfıcyp Raporu Onaylandı
Unfıcyp Raporu Onaylandı
Türkiye’nin Navtex’leri
Türkiye’nin Navtex’leri
Güney Kıbrıs-fransa Savunma Anlaşması
Güney Kıbrıs-fransa Savunma Anlaşması
Anastasiadis Çipras’la görüştü
Anastasiadis Çipras’la görüştü
Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden Türkiye'ye Kıbrıs ve doğal gaz çağrısı
Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden Türkiye'ye Kıbrıs ve doğal gaz çağrısı
Makarios Hastanesinde A tipi gripten bebek ölümü
Makarios Hastanesinde A tipi gripten bebek ölümü
Çipras ile Anastasiadis koordinasyon toplantısı yaptı
Çipras ile Anastasiadis koordinasyon toplantısı yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim