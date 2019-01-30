Fransa İtalya Ve Güney Kıbrıs Arasında Enerji Ve Savunma Anlaşmaları

GÜVENLİKLE İLGİLİ OLANLARIN, GÜNEY KIBRIS TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ ANLAŞMALAR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Lefkoşa, 30 Ocak 19 (.): Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya arasında enerji ve savunma alanlarında önemli anlaşmalara varıldığı haber verildi.

Rum radyosu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “imzalanan önemli anlaşmalarla ilgili açıklama yakında yapılacak” dediğini duyurdu.

Rum tarafında dün gerçekleşen MED7 zirvesi çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde enerji ve güvenlik alanlarında çok önemli anlaşmalara varıldığına işret eden Hristodulidis, anlaşmaların yakında açıklanacağını kaydetti.

Rum radyosu, “yetkili kaynaklarını” kaynak göstererek, açıklanacak anlaşmaların güvenlikle ilgili olanlarının Güney Kıbrıs’ın “tarihindeki en önemli anlaşmalar olduğuna” işaret etti.

Hristodulidis, İspanyol dengi Iuzep Borey ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Rum tarafının, Fransız şirketi Total ve İtalyan şirketi Eni’nin Doğu Akdeniz’deki varlıklarını güçlendirme hedefi yönünde çalıştığını söyledi.

(ŞA/ÖK)