Fransa İle Güney Kıbrıs Arasındaki Askeri İşbirliğinde Yol Haritası Belirleniyor



Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki askeri işbirliğinde yol haritası belirlenmesi için temaslar yapıldığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın, aralarında bulunan askeri işbirliğinde yeni ufuklar açılmasını arzuladıklarını ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarını, ancak bazı bürokratik konular nedeniyle işbirliğinin şekillenmesinde sıkıntılar yaşandığını yazdı.

Gazete, belirlenecek yol haritasında, Güney Kıbrıs tarafından Fransız Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne birtakım kolaylıklar sağlanmasının öngörüldüğünü kaydederken, bu işbirliğinin, Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülkelere sağladığı kolaylıkları etkilemeyeceğini belirtti.

İki tarafın deniz işbirliği çerçevesinde, “Mari” (Tatlısu) köyündeki deniz üssünün, büyük savaş gemilerini sığacak kapasiteye getirilmesi gerektiğini yazan gazete, esas itirazların bu konuda olduğunu ve bölgedeki diğer altyapıların güvenliğinin tehlikeye girebileceğini kaydetti.

Haberde, işbirliği çerçevesinde Larnaka Limanı’nın da Fransa tarafından kullanılabileceğine işaret edilirken, bu işbirliğinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun silahlanma programlarında da hareketlilik yaşanmasına yol açacağı ifade edildi.

(GE/HA)

