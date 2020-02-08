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Fransa’dan 240 Milyon Euro’luk Silah Alımı

RMMO’YA 180 KİLOMETRE MENZİLLİ EXOCET VE 6,5 KİLOMETRE MENZİLLİ MISTRAL FÜZELERİ 

Fransa’dan 240 Milyon Euro’luk Silah Alımı

RMMO’YA 180 KİLOMETRE MENZİLLİ EXOCET VE 6,5 KİLOMETRE MENZİLLİ MISTRAL FÜZELERİ 

08 Şubat 2020 Cumartesi 10:59
Fransa’dan 240 Milyon Euro’luk Silah Alımı

RMMO’YA 180 KİLOMETRE MENZİLLİ EXOCET VE 6,5 KİLOMETRE MENZİLLİ MISTRAL FÜZELERİ 
İKİ AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ ALIMI MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR ANCAK DENİZ ÜSSÜNÜ GENİŞLETME MALİYETİNİN ZORLAMSI YÜZÜNDEN ANLAŞMA YAKIN DEĞİL
Lefkoşa, 8 Şubat 20 (.):  Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) yeni bir Exocet füze bataryası ve yeni Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzalandığı, anlaşmanın 80’li yıllardan beridir RMMO’nun envanterinde bulunan aynı silah sistemlerinin eski versiyonlarının modernizasyonunu da öngördüğü haber verildi.
Haber Politis’te “Silah Sistemleri İçin Fransa İle 240 Milyon Euro’luk Anlaşma… Exocet ve Mistral Füzeleri… Muhafız Ordusu İçin En Avantajlı Çözüm Addedildiği İçin Fransız Sistemlerinin Tercih Edildi Çünkü Halen Altyapısı Var ve Bu Mevcut Teçhizatın Modernizasyonunu Kolaylaştırıyor”    
RMMO’nun elinde aynı silah sistemlerinin altyapısı bulunduğu için Fransız piyasasından satın alım yapılmasının daha avantajlı görüldüğü, BUK ve TOR füzelerinin satın alındığı Rus piyasasının ise, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle “şimdilik kapalı” olduğu kaydedildi.
Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı, La Tribune isimli Fransız gazetesinin Fransız MBDA şirketi ile 240 milyon Euro’luk anlaşma imzalandığı yolundaki haberi, dün yayımladığı açıklamayla doğruladı. Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon Euro ödenecek. 
Gazete, RMMO’ya alınacak Exocet ve Mistral füzelerinin son teknoloji ürünü olduğunu, Exocet’lerin 180 kilometre menzile sahip olduğunu, karadaki gerek sabit üslerden, gerek araçlardan fırlatılabileceğini ve RMMO’nun envanterindeki eski modellerinin aksine, bir grup hedef içerisinde kendi hedefini ve hedefi üzerinde vuracağı noktayı seçme kabiliyetine sahip olduğunu yazdı. Mistral füzelerinin ise bir kişinin taşıdığı sabit üsten fırlatılabileceği gibi araçlara ve helikopterlere de monte edilebileceğini belirtti.

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La Tribune’ü kaynak göstererek Rum yönetiminin “Kership” isimli şirket ile 77 milyon Euro karşılığında iki adet OPV 59 tipi açık deniz karakol gemisi alımı için müzakere etmekte olduğunu ancak iki tarafın henüz anlaşmaya yakın olmadığını belirten gazete, Fransız şirketin iki gemi için yeni bir öneri sunduğunu ve önerinin Rum tarafınca inceleneceğini yazdı.
Politis, “iyi  bilgili kaynaklarına” dayanarak Fransız Deniz Kuvvetleri’nin Evangelos Florakis Deniz Üssü’nü kullanmasıyla ilgili ‘paket anlaşma’ olmazsa, açık deniz karakol gemileri için anlaşma imzalanmasının söz konusu olmadığını haber verdi.
Gazeteye göre deniz üssünün, büyük gemilere hizmet verebilecek hale getirilmesi çalışmaları normal şekilde devam ediyor ancak maliyeti oldukça yüksek ve Rum yönetimi bu nedenle Fransa’dan katkı bekliyor. İki taraf arasındaki anlaşmazlık teknik nitelikli olmasına karşın, henüz bu açıdan anlaşmaya varılamadı. Rum yönetimi (Fransa’ya), demirleyebilecekleri alan sağlanmadan deniz kuvveti için yeni gemi alamayacağını iletti.
Gazete, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında, deniz üssünde Fransız savaş gemilerinin daimi kalması için kolaylık sağlanması anlaşması bulunduğunu; üs komutasının RMMO’da kalacağını, Fransız gemilerinin, operasyonel koordinasyonunun Doğu Akdeniz’de seyredecek Charles De Gaulle uçak gemisi tarafından sağlanacağını yazdı. 
Fileleftheros haberi “Savunma Bakanlığı’ndan Doğrulama…. Silah Sistemlerinin Yükseltilmesi İçin Fransız Şirketleriyle Sözleşme… Tahmini 240 Milyon Euro Bedelle Mistral ve Exocet füzeleri Alımı” başlığıyla aktardı. 
Alihtia “Muhafız Ordusu’nun Silah Sistemlerinin Yükseltilmesi Sözleşmelerine İmza” başlığını kullandı. 
(ŞA/FEZ) 

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