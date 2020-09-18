Fransa Avrupa İşleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ta bulunan Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre, Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’deki provokasyonu nedeniyle, Türkiye’ye karşı yaptırımlarla ilgili tüm araçları etkinleştirmeye hazır olması gerektiğini savundu.

Beaune, ülkesinin, Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteğini ve Hristodulidis ile yaptığı görüşmedeki mutlak görüş birliğini yineledi.

Beaune, Türk “meydan okumalarının kabul edilemez olduğunu ve Avrupa dayanışmasının, önümüzdeki Avrupa Konseyi toplantısında gösterilmesi gerektiğini de savundu.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, aldıkları kararları ortaklaşa hayata geçirmek için, (AB içerisindeki) ortaklarının, Avrupa Konseyi’nde Fransa ile aynı kararlılığı göstermesi temennisinde bulundu.

Beaune’nin bugün Güney Kıbrıs’taki varlığının, ortak sorunların göğüslenmesinde Paris’in oynadığı kararlı rolü vurguladığını ifade eden Hristodulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki provokatif faaliyetlerinin ve sürmekte olan kural dışı davranışının, Avrupa Birliği’nin etkin bir şekilde üyelerinin egemenliğinin ve çıkarlarının korumasında güvenirliliğini ve yeterliliğini test etmekte olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Yavuz Sondaj Gemisi’nin çalışmaları nedeniyle NAVTEX yayımlamasından da söz eden Hristodulidis, bu gelişmenin, Ankara’nın “yasa dışı faaliyetlerini” sonlandırması çalışmaları ve girişimlerinin gelişim halinde olduğu bir dönemde yaşandığına da dikkat çekti.

Hristodulidis açıklamasında, Fransız bakanla iki ülke arasında var olan geleneksel dostane ilişkilerin yanısıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla alakalı son açıklaması ışığında, Kıbrıs sorununun yanı sıra mülteci, pandeminin göğüslenmesi için AB’deki iç koordinasyonun sağlanması, AB ile Birleşik Krallık’ın gelecekteki ilişkisi gibi konuları da ele aldıklarını söyledi.

Hristodulidis, AB üyesi ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak,i Fransa’nın gerek Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına, gerekse Maraş konusundaki Türk "tehditlerinin” göğüslenmesine yönelik özlü bir role sahip olduğunu belirtti.

Fransız Bakan Beaune ise açıklamasında “MEB için Kıbrıs sorununa yönelik bir çözüm için taahhüdün bulunduğunu da söyledi.

(FK/FEZ)