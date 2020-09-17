banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
472.836
DOLAR
7.5323
STERLİN
9.7812
EURO
8.9046
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner376

Fransa Avrupa Bakanı Beaune Yarın Güney Kıbrıs’a Gidiyor

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILACAK

17 Eylül 2020 Perşembe 18:15
Fransa Avrupa Bakanı Beaune Yarın Güney Kıbrıs’a Gidiyor
banner337
banner351

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILACAK

Lefkoşa, 17 Eylül 20 (.): Fransa Avrupa Konuları Bakanı Clement Beaune’un yarın çalışma ziyareti için Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Rum medyasının,  Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Beaune, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Doğu Akdeniz’deki durumu ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri bağlamında Türkiye-AB ilişkileri masaya yatıracak.

banner341
Beaune ile Hristodulidis ayrıca Güney Kıbrıs ile Fransa’nın AB çerçevesindeki işbirliğini gözden geçirecek. Bu çerçevede mülteciler, gelecekteki AB-İngiltere ilişkilerine dair müzakereler,  uzun vadeli bütçe çerçevesi/kalkınma fonu, Avrupa’nın geleceği konferansı ve pandemiyle ve çeşitli alanlarındaki etkileriyle mücadele için eşgüdüm konularını ele alacaklar.  Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak.

Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği de Beaune’un Doğu Akdeniz’deki durumu görüşmek üzere gerçekleştireceği Güney Kıbrıs ziyareti tamamladıktan sonra (yine yarın) aynı amaçla Yunanistan’a gideceğini açıkladı.

Beaune’un Güney Kıbrıs’ta Dışişleri Bakanı Hristodulidis dışında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile de görüşeceği ve Petridis’ten sözde “Rum MEB’indeki durum” hakkında bilgi alacağı da kaydedildi. 

(ŞA/FEZ)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörizm Suçlamasıyla Tutuklu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı
Terörizm Suçlamasıyla Tutuklu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı
Güney Kıbrıs’ta 10 Yeni Vaka
Güney Kıbrıs’ta 10 Yeni Vaka
Iı. Hrisostomos, Sanatçı Okul Müdürünü “bu Eğitimci Başarısız” Diyerek Eleştirdi… “isa’yı Değil Kendisini Nü Tasvir Etseydi Sorun Değildi”
Iı. Hrisostomos, Sanatçı Okul Müdürünü “bu Eğitimci Başarısız” Diyerek Eleştirdi… “isa’yı Değil Kendisini Nü Tasvir Etseydi Sorun Değildi”
Rum Yönetimi’nden Guterres’e Yanıtı: “tehdit Altında Müzakereye Hayır”
Rum Yönetimi’nden Guterres’e Yanıtı: “tehdit Altında Müzakereye Hayır”
Sığınma Evlerinden Kaçan Çocuklar
Sığınma Evlerinden Kaçan Çocuklar
Çocuk Pornosundan Hüküm Giyen Polis Görevine Geri Döndü
Çocuk Pornosundan Hüküm Giyen Polis Görevine Geri Döndü
Tornaritis’ten Avrupa Konseyi'ne Mektup
Tornaritis’ten Avrupa Konseyi'ne Mektup
RMMO Kitabının Yasaklanması Konusunda Rum Savunma Bakanının Meclise Yönelik İzahatı
RMMO Kitabının Yasaklanması Konusunda Rum Savunma Bakanının Meclise Yönelik İzahatı
Terörizm Suçlamasıyla Tutuklu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı
Terörizm Suçlamasıyla Tutuklu Bulunan Şahıs Serbest Bırakıldı
Güney Kıbrıs’ta Ressam Okul Müdürüne Eserlerinden Dolayı Soruşturma
Güney Kıbrıs’ta Ressam Okul Müdürüne Eserlerinden Dolayı Soruşturma

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim