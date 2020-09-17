Fransa Avrupa Bakanı Beaune Yarın Güney Kıbrıs’a Gidiyor

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILACAK

Lefkoşa, 17 Eylül 20 (.): Fransa Avrupa Konuları Bakanı Clement Beaune’un yarın çalışma ziyareti için Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Rum medyasının, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Beaune, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Doğu Akdeniz’deki durumu ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri bağlamında Türkiye-AB ilişkileri masaya yatıracak.

Beaune ile Hristodulidis ayrıca Güney Kıbrıs ile Fransa’nın AB çerçevesindeki işbirliğini gözden geçirecek. Bu çerçevede mülteciler, gelecekteki AB-İngiltere ilişkilerine dair müzakereler, uzun vadeli bütçe çerçevesi/kalkınma fonu, Avrupa’nın geleceği konferansı ve pandemiyle ve çeşitli alanlarındaki etkileriyle mücadele için eşgüdüm konularını ele alacaklar. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak.

Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği de Beaune’un Doğu Akdeniz’deki durumu görüşmek üzere gerçekleştireceği Güney Kıbrıs ziyareti tamamladıktan sonra (yine yarın) aynı amaçla Yunanistan’a gideceğini açıkladı.

Beaune’un Güney Kıbrıs’ta Dışişleri Bakanı Hristodulidis dışında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile de görüşeceği ve Petridis’ten sözde “Rum MEB’indeki durum” hakkında bilgi alacağı da kaydedildi.

(ŞA/FEZ)