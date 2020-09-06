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Fransa, Andreas Papandreu Hava Üssü’nde Kalıcı Olmak İstiyor

Fransa’nın, “Rafale” savaş uçaklarıyla birlikte Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde kalıcı bir mevcudiyete sahip olmak istediği belirtildi. 

06 Eylül 2020 Pazar 12:33
Fransa, Andreas Papandreu Hava Üssü’nde Kalıcı Olmak İstiyor
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 Fransa’nın, “Rafale” savaş uçaklarıyla birlikte Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde kalıcı bir mevcudiyete sahip olmak istediği belirtildi. 
Simerini gazetesi, “Fransa, Rafale uçaklarının Baf Üssü’nde Daimi Varlığını İstiyor” başlıklı haberinde, Fransa ve Güney Kıbrıs’ın, Fransa’nın hava üssündeki daimi mevcudiyetine ilişkin konuyu, yüksek düzeyde görüştüğünü ve bu görüşmelerin iyi bir yolda olduğunu yazdı.
Gazete, gerek “Charles De Gaulle” savaş gemisi, gerekse Fransız donanmasına ait başka Fransız gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarında memnuniyetle karşılandığını vurgulandı.

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Haberde, böylesi bir gelişmenin, bölgedeki sahneyi değiştireceğini, İngiltere’nin rolünü sınırlandıracağını aynı zamanda EastMed’in pratikte uygulanması, belirli koşullar altında caydırıcı bir enerji politikası oluşturulmasına yönelik koşulları da artıracağı belirtildi. Gazete, Fransa’nın, Doğu Akdeniz’de bir liderlik rolü oynamak istediğinden Güney Kıbrıs’ı önemli bir hava-deniz üssü addettiğini yazdı. 
Gazete haberinde, Fransa’nın stratejisinin ayrıntılarına da yer verirken, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de önemli bir askeri varlığa, liderlik rolüne sahip olmak istediğini belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 06.09.2020 12:44
Anahtar Kelimeler:
PapandreuFransa
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