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Fotiu Vatikan Yetkilileriyle Görüştü

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, geçtiğimiz gün Vatikan’da, Vatikan yetkilileriyle Kıbrıs sorunu ve insani konularla alakalı bir görüşme yaptığı belirtildi.

Fotiu Vatikan Yetkilileriyle Görüştü

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, geçtiğimiz gün Vatikan’da, Vatikan yetkilileriyle Kıbrıs sorunu ve insani konularla alakalı bir görüşme yaptığı belirtildi.

08 Şubat 2019 Cuma 10:30
Fotiu Vatikan Yetkilileriyle Görüştü

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, geçtiğimiz gün Vatikan’da, Vatikan yetkilileriyle Kıbrıs sorunu ve insani konularla alakalı bir görüşme yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Fotiu’nun geçtiğimiz gün Vatikan’da, Kıbrıs Maronit Kilisesi’nin de bağlı olduğu, Vatikan’ın Doğu Kiliselerinden Sorumlu Bakanı, Kardinal Leonardo Sandri, dün ise Vatikan Dışişleri Bakanı, Başpiskopos Paul Richard Gallagher’le görüştüğünü yazdı.

Yapılan görüşmelerde, kayıplar konusu, Rumlar tarafından “mahsur” olarak nitelendiren ve KKTC’de yaşamını sürdüren Rum-Maronitlerin sorunları, “işgal altındaki bölgelerdeki kültürel mirasın tahrip edilmesi” ve Kıbrıs sorununun ele alındığı ve Vatikanlı yetkililerin bunların çözümüne katkıda bulunmaya ilgi gösterdikleri ifade edildi.

Yapılan iki görüşmede de Kıbrıs Maronitleriyle ilgili konuların ele alındığını dile getiren Fotiu, Vatikan yetkililerinin Kıbrıs sorunu ve bölgeyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi istediklerini de belirtti.

Vatikanlı yetkililere kayıplar, KKTC’deki kiliselerin tahrip edilmesi ve “mahsurlar” konularıyla alakalı bilgilendirmede bulunduğunu dile getiren Fotiu, Vatikanlı yetkililerin bu konulara büyük ilgi gösterdiklerini, aynı zamanda gereken yerlere mesajlar göndereceklerini ve somut eylemlerde bulunacaklarını söylediklerini iletti.

Fotiu, “Karpaz bölgesinde mahsur çocukların öğrenim gördüğü okulun çalışması konusunda ortaya çıkan problemlere Vatikan tarafından özel bir ilgi gösterildiği” iddiasında da bulundu.

(İY/ŞEB)                       

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